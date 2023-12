Schüco Carbon Control – minimiziranje vsebnosti CO2 v gradbenih sistemih

Oglasno sporočilo

Eden največjih izzivov aktualnega časa je doseganje podnebne nevtralnosti v gradbenem sektorju. Gradbeništvo ima nalogo izpolniti ambiciozne politične usmeritve za emisije CO 2 , ki nastajajo pri gradnji, obratovanju in demontaži objektov, in jih zmanjšati na nič. S Schüco Carbon Control ponujamo modularno rešitev, ki jo sestavljajo različni izdelki in storitve v celotnem življenjskem ciklu stavbe, s katerimi je mogoče nadzorovati dekarbonizacijo oken, vrat in fasad na nivoju posamezne nepremičnine.

Cilji v Evropi so zahtevni. S paketom ukrepov "Fit-for-55" v okviru Evropskega zelenega dogovora Evropske komisije naj bi se emisije toplogrednih plinov v EU do leta 2030 zmanjšale za 55 odstotkov v primerjavi z letom 1990, EU pa naj bi do leta 2050 postala podnebno nevtralna. Gradnja in uporaba stavb povzročita skoraj 40 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Gradbeništvo se bo poleg transportnega sektorja verjetno soočilo z največjimi izzivi. Z modularno ponudbo Schüco Carbon Control nudimo vsem, ki sodelujejo v procesu gradnje, orodje, ki omogoča nadzor nad izvedbo podnebju prijaznega ovoja stavbe. Zgradbe torej ostajajo naložbe, ki so pripravljene na prihodnost in lahko izpolnjujejo zakonske zahteve tudi po letih 2030, 2045 in 2050. V prihodnosti bo "potencial tople grede v življenjskem ciklu stavbe", ki se izračuna z vrednostjo GWP – vrednost potenciala globalnega segrevanja, ki je najpomembnejši za dolgoročno ohranjanje vrednosti objekta. Vrednost GWP je navedena kot vrednost CO 2 (za ekvivalent CO 2 ) in izhaja iz medsebojnega delovanja Operational Carbon Emissions in Embodied Carbon Emissions. Operational Carbon Emissions nastanejo med delovanjem zgradbe, Embodied Carbon Emissions pa kažejo, koliko CO 2 je vgrajenega v uporabljene izdelke. Skupne emisije je mogoče zmanjšati z uporabo materialov, ki varčujejo z viri, fotovoltaiko, vgrajeno v zgradbo, inteligentnim nadzorom zgradbe ali certificiranimi izdelki Cradle to Cradle.

Nadzor nad tem procesom in s tem skladnost s kompleksnimi predpisi in certificiranjem je težko uskladiti s položajem tistih, ki dejansko sodelujejo pri gradnji. Za projektantske in arhitekturne biroje postaja vedno večji izziv krmarjenje med množico zahtev in specifikacij. Izvajalci pa se soočajo s težavo pri izpolnjevanju zahtev trajnostnih razpisov, da bi njihovo podjetje ostalo konkurenčno in pripravljeno na prihodnost.

Nadzor CO 2 v vseh fazah življenjskega cikla stavbe

S Schüco Carbon Control ponujamo modularno rešitev, ki jo sestavljajo izdelki in storitve v celotnem življenjskem ciklu stavbe, s katerimi je mogoče nadzorovati dekarbonizacijo fasade na podlagi specifike posameznega objekta. Princip Schüco Carbon Control je strukturiran po štirih življenjskih fazah zgradbe: načrtovanje, gradnja, obratovanje in razgradnja. Ob izdelkih in storitvah iz portfelja Schüco naša ponudba vključuje svetovanje za posamezne nepremičnine, ki podpira arhitekte, projektante in izvajalce pri aktivnem zmanjševanju odtisa CO 2 pri ovoju stavbe.

1. Načrtovanje: Design to Decarb

2. Gradnja: Build to Decarb

3. Obratovanje: Operate to Decarb

4. Razgradnja: Recycle to Decarb

1. Načrtovanje: Design to Decarb

Pot za poznejši ogljični odtis stavbe je določena že v fazi projektiranja in načrtovanja. Schüco Carbon Control se torej začenja s celostnim pristopom in spremljajočim svetovanjem investitorjem, arhitektom in specializiranim projektantom. Vrednost CO 2 je mogoče zmanjšati že v fazi načrtovanja z obliko stavbe, izbiro materialov in površin, velikostjo elementov in uporabo pametne gradbene tehnologije. Investitorji in gradbeniki vse bolj iščejo certifikate, kot so LEED, BREEAM, QNG ali DGNB, s katerimi objekt dokazljivo izpolnjuje trajnostne kriterije in s tem pridobi na vrednosti in privlačnosti ter to dolgoročno obdrži. Tako kot vrednost GWP tudi ti gradbeni certifikati upoštevajo celoten življenjski cikel. Kasnejše faze je torej treba upoštevati že na začetku. Poleg tega uporaba sistemov Schüco s certifikatom Cradle to Cradle zagotavlja varnost in možnost recikliranja materialov.

2. Gradnja: Build to Decarb

Med fazo gradnje Schüco Carbon Control omogoča izvajalcu, da aktivno nadzoruje CO 2 odtis načrtovanega elementa. SchüCal kot programska oprema za 3D-kalkulacije s prikazom CO 2 odtisa kot vrednosti CO 2 ponuja pravi instrument za ciljno načrtovanje. SchüCal uporabniku omogoča tudi izbiro možnosti materiala. Poleg standardnega aluminija sta na voljo še dve novi vrsti aluminija: nizkoogljični (LC) in ultra nizkoogljični (ULC) aluminij. Vpliv uporabe teh novih razredov aluminija LC in ULC je mogoče določiti tudi matematično. Ob tem Schüco nenehno optimizira svoje trajnostno upravljanje embalaže z vgradnjo recikliranih ciklov materiala in tako zmanjšuje porabo naravnih virov.

3. Obratovanje: Operate to Decarb

Schüco ponuja tudi prave izdelke in storitve za visoko učinkovito delovanje stavb z minimalnimi emisijami CO 2 , da bi dosegli optimalno energetsko bilanco. Z inteligentnim nadzorom zgradbe in visoko toplotno izoliranimi elementi ovoja zgradbe do proizvodnje energije s fotovoltaiko, vgrajeno v zgradbo - rešitve pametnih izdelkov pomembno prispevajo k zmanjšanju CO2 v fazi obratovanja. S tem je zagotovljeno dolgoročno trajnostno obratovanje zgradbe in hkrati podaljšana življenjska doba vgrajenih sistemov.

4. Razgradnja: Recycle to Decarb

Cradle to Cradle certifikati zagotavljajo, da so gradbeni proizvodi v stavbah skladišče surovin prihodnosti. Ta koncept določa, da se lahko vsi materiali, uporabljeni v sistemu, po koncu njihove življenjske dobe vrnejo v cikel kot nov material. To pomeni, da certificirani sistemi Cradle to Cradle izpolnjujejo zahteve krožnega gospodarstva, ki mu politiki v Evropskem zelenem dogovoru pripisujejo osrednji pomen za doseganje podnebne nevtralnosti. Schüco je z več kot 60 certificiranimi aluminijskimi sistemi pionir pri izvajanju načela Cradle to Cradle v gradbenem sektorju in tako prispeva k dolgoročnim prihrankom CO 2 in ohranjanju virov.

Da bi lahko stavbe pravilno uporabljali kot skladišča surovin prihodnosti, so potrebne informacije o tem, katere komponente in materiali so kje v stavbi vgrajeni in kakšen vpliv imajo na okolje. To je mogoče razumeti s pomočjo platforme Madaster, spletnega katastra materialov in izdelkov. Ta olajša ponovno uporabo uporabljenih virov in naredi nadaljnji korak k krožni gradbeni industriji.

Nasveti, rešitve in storitve na enem mestu S Schüco Carbon Control je mogoče natančno uskladiti kompleksno temo razogljičenja in obsežno ponudbo Schüco sistemov. Modularna ponudba omogoča investitorjem, arhitektom in izvajalcem, da aktivno nadzorujejo vrednost CO 2 na nivoju posamezne nepremičnine in tako aktivno sledijo poti podnebne nevtralnosti v gradbeništvu. ALUKÖNIGSTAHL d. o. o., Neubergerjeva 31, 1000 Ljubljana office@alukoenigstahl.si www.alukoenigstahl.com

