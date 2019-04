Sava postala več kot 80-odstotna lastnica Hotelov Bernardin

Sava in DUTB sta 4. aprila Hotele Bernardin obvestila, da je z 2. aprilom Sava svoj delež povečala s 55,77 odstotka na 80,81 odstotka oz. na 12.945.214 glasovalnih pravic ter da je DUTB svoj delež zmanjšala s 25 odstotkov na nič glasovalnih pravic, je zapisano na spletni strani Hotelov Bernardin.

Savin prevzem Hotelov Bernardin je del konsolidacije turističnih naložb države, ki jo predvideva državna strategija razvoja turizma.

Sava - katere največja lastnika sta državna Kapitalska družba (Kad) s 27,81 odstotka in Slovenski državni holding (SDH) z 18,53 odstotka delnic, sklad York pa ima 42,86-odstotni delež - je lani skupaj z DUTB, Zavarovalnico Triglav in Kadom izvedla prevzemno ponudbo, v kateri pridobila dodatnih 7,61 odstotka delnic Hotelov Bernardin in svoj delež povečala na 45,39 odstotka. Nato je od DUTB pridobila še 10-odstotni delež in lastništvo povečala na 55,77 odstotka, sedaj pa še na dobrih 80 odstotkov.

Lastnik desetine Hotelov Bernardin je Miodrag Kostić

Od ostalih državnih lastnikov ima Zavarovalnica Triglav v Hotelih Bernardin 3,4-odstotni delež, Kad ima ali je imel 0,02-odstotni delež. Nekaj več kot 10-odstotni delež ima prek Gorenjske banke in družbe M&V Investments v lasti srbski poslovnež Miodrag Kostić.

Hoteli Bernardin imajo na Obali v lasti šest hotelov, tri sklope apartmajev in kamp. So ena od turističnih družb, ki jih želi država vključiti v državni turistični holding - v tem naj bi bile še družbe Istrabenz Turizem, Sava Turizem, Hit, Thermana, Terme Olimia, Adria turistično podjetje in Unitur.