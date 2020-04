Samozaposleni, izjava za pomoč je že na voljo v eDavkih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Samozaposleni, ki jim bo država v trenutnih razmerah epidemije novega koronavirusa priskočila na pomoč z oprostitvijo plačila socialnih prispevkov in izplačilom mesečnega temeljnega dohodka, lahko pri Finančni upravi RS (Furs) že vložijo ustrezno izjavo. Prva izplačila pomoči je pričakovati 25. aprila.

Za pomoč lahko zaprosijo tisti, ki so v marcu utrpeli vsaj 25-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem oz. v aprilu ali maju vsaj 50-odstotno zmanjšanje prihodkov v primerjavi s februarjem. Če bodo njihovi prihodki v letošnjem prvem polletju za več kot petino večji kot pred letom dni in v letošnjem drugem polletju za več kot petino večji kot v enakem obdobju lani, bodo morali pomoč vrniti, piše STA.

Tisti, ki izpolnjujejo pogoje, bodo za mesec marec prejeli temeljni dohodek v višini 350 evrov, za meseca april in maj pa po 700 evrov. Enaka pomoč je predvidena za kmete in verske uslužbence.

Izjavo je treba izpolniti do 31. maja

Da pa bodo pomoč lahko koristili, morajo prek Fursovega informacijskega sistema predložiti izjavo, s katero izjavljajo, da zaradi epidemije novega koronavirusa ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu. Izjava je že pripravljena, oddati pa jo je mogoče zgolj prek sistema eDavki, bodisi preko računalnika ali mobilne aplikacije, navaja STA. To je treba storiti najpozneje do 31. maja.

Mesečni temeljni dohodek bo izplačevala finančna uprava, in sicer je prvo izplačilo - za tiste, ki bodo izjavo vložili do 18. aprila - predvideno 25. aprila. Pogoj je, da je upravičenec dejavnost opravljal najmanj od 13. marca do uveljavitve zakona, ter da ni davčni dolžnik.