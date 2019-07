Salvini bo z Madžari podpisal pogodbo o vlaganjih v tržaško pristanišče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski notranji minister in namestnik premierja Matteo Salvini bo danes na obisku v Trstu, kjer bo podpisal pogodbo z Madžari o vlaganjih v tržaško pristanišče. Krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji sta ob Salvinijevem obisku v Trstu zaprosili za sestanek z njim.

Matteo Salvini bo ob navzočnosti madžarskega zunanjega ministra Petra Szijjarta podpisal pogodbo z Madžarsko o nakupu zemljišča v tržaškem pristanišču za gradnjo pristaniškega terminala in logistično bazo za izvoz madžarskega blaga.

Investicijo v vrednosti med 60 in 100 milijoni evrov bodo izvedli na 32 hektarjih površine. Madžarskim podjetjem bo tako omogočeno, da odpošljejo blago na morje v 24 urah, je pred časom povedal Szijjarto. Madžarska vlada se je po njegovih besedah za vlaganje v Trst odločila, ker tržaško pristanišče vidi kot vstopno točko kitajske nove svilne poti in želi biti zraven.

Salvini se bo srečal v okviru obiska tudi s predsednikom Furlanije-Julijske krajine Massimilianom Fedrigo, s katerim bosta govorila o ukrepih za zajezitev nezakonitih prehodov migrantov čez italijansko-slovensko mejo. Fedriga je med možnimi ukrepi naštel "možnost zamrznitve schengenskega sporazuma, ograje ter uporabo nove tehnologije za nadzor meje".

Demonstracije za ohranitev odprtih meja

Krovni organizaciji slovenske narodne skupnosti v Italiji sta ob Salvinijevem obisku v Trstu zaprosili za sestanek z njim. Kot sta zapisala predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj, naj bi na srečanju s Salvinijem obravnavali nekatera pomembna vprašanja glede izvajanja zaščitnega zakona za slovensko manjšino v Italiji iz leta 2001 in čezmejne odnose med Italijo in Slovenijo.

Levosredinska italijanska opozicijska Demokratska stranka ob robu Salvinijevega obiska v Trstu na nekaterih mejnih prehodih med Italijo in Slovenijo pripravlja demonstracije za ohranitev odprtih meja.