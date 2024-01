Šaleška energetika v lastništvo države?

V Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) so po poročanju portala Necenzurirano začeli priprave na selitev Termoelektrarne Šoštanj (Teš) in Premogovnika Velenje na posebno podjetje, ki bi bilo v lasti države. Tako bi se HSE rešil pred potopom, saj mu družbi pomenita ogromno finančno breme. V SDH zadeve za zdaj ne komentirajo.

Informacijo o nameravanem prenosu obeh družb je za Necenzurirano potrdilo več med seboj nepovezanih virov. Na HSE je niso želeli komentirati, je pa Slovenski državni holding (SDH) v letnem načrtu upravljanja naložb, ki ga je vlada potrdila konec lanskega leta, med ključnimi projekti navedel tudi "pripravljalne upravljavske aktivnosti, vezane na morebitno izločitev premogovne dejavnosti in dejavnosti proizvodnje električne energije iz lignita na t. i. termoenergetsko družbo", piše portal.

Se bo HSE uspelo rešiti pred potopom?

Teš in Premogovnik Velenje, ki skupaj v Šaleški dolini zaposlujeta okrog 1.400 ljudi, bosta v prihodnjem desetletju skupaj ustvarila dve milijardi evrov izgube. S tem bi lahko že v dveh letih potopila tudi HSE. Težave holdinga je sicer za nekaj časa preprečila energetska kriza, z dodatnim kapitalom mu je pomagala tudi država, a sedanje napovedi so spet slabe, pojasnjuje portal. Stroški proizvodnje električne energije iz Šaleške doline presegajo končne cene, ki bodo za nameček po napovedih še padale, dodaja.

V HSE tako kot edino rešitev očitno vidijo v delitvi na dva dela. Medtem ko bi v zdravem delu sedanjega HSE ostali trgovski podjetji ECE in Energija Plus, Dravske elektrarne, Soške elektrarne, podjetje, ki bo gradilo elektrarne na srednji Savi, in divizija za obnovljive vire energije, bi Teš in Premogovnik Velenje prešla v roke nove družbe, ki bi bila neposredno v lasti države.

Selitev predvidena še pred začetkom poletja

Necenzurirano ob tem dodaja, da želijo na HSE vse potrebno za selitev premogovnika in Teša pripraviti do začetka poletja. Ali in katere zunanje institucije bodo sodelovale pri tem, ni znano. Toda pri pripravi analiz bodo morali v HSE, SDH in na pristojnih ministrstvih odgovoriti na več težkih vprašanj. Med drugim tudi, kdaj bo Premogovnik Velenje prenehal kopati lignit, koliko bo stalo njegovo zapiranje in kako ga bo država financirala.

V SDH pisanja portala za STA niso komentirali. Pojasnili so zgolj, da se zavedajo situacije in so zato navedeno pravočasno naslovili v letnem načrtu upravljanja.