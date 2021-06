Rok Snežič: "Gre za davčno optimizacijo, ne davčno utajo"

V zadnjih dveh letih se vse več slovenskih podjetnikov odloča za odpiranje podjetij v Bosni in Hercegovini. Že dolgo je tudi znano, da nekateri posamezniki oglašujejo odprtje podjetij v BIH in k temu vabijo slovenske poslovneže. Tega niti ne skrivajo, saj poudarjajo, da je vse zakonito, da gre za davčno optimizacijo.

"Zaradi zvišanja dividend in davka od dobička v padli vladi Marjana Šarca se vedno več slovenskih podjetnikov odloča za odprtje podjetja v tujini. Bosna in Hercegovina je država, kjer dividende oziroma izplačilo dobička lastniku ni obdavčeno," pravi sogovornik. V zvezi z raznimi miti, ki o odpiranju podjetij v BIH krožijo v javnosti, smo spregovorili s strokovnjakom za področje davčnega prava, ddr. Rokom Snežičem, univ. dipl. prava, ki je doktor davčnega prava tako v Sloveniji kakor tudi v Bosni in Hercegovini. Podjetje Snežič davčni inženiring, d. o. o., vam v sodelovanju s partnerskim podjetjem Moj Pravnik, d. o. o., Banjaluka, katerega prokurist je ddr. Rok Snežič, univ. dipl. prav., ponuja celovito pomoč pri odprtju podjetja v BiH. Prav tako za vas uredijo delovno dovoljenje, če želite biti v bosanskem podjetju tudi zaposleni, ter vam ponujajo davčno in pravno pomoč ter svetovanje v Sloveniji in v Bosni. Sogovornik jasno zatrdi: "Gre za davčno optimizacijo, ne za davčno utajo!"

Zakaj se vse več slovenskih podjetij odloča za odpiranje podjetij v Bosni in Hercegovini?

Dejstva so preprosta. Prejšnja vlada, torej padla vlada gospoda Marjana Šarca, je v Sloveniji zvišala davek na dobiček in kapital. Takrat se je povečalo povpraševanje podjetnikov po odprtju podjetij v tujini. Včasih so ljudje odpirali podjetja predvsem na Cipru in na Slovaškem, zdaj pa je Bosna in Hercegovina postala veliko ugodnejše okolje.

V Sloveniji je bilo še pred nastopom trenutne vlade sprejeto, da se še bolj obdavči kapital in dobiček lastnikom podjetij. Če poenostavimo na primeru: v Sloveniji mora podjetnik od zasluženih 100 tisoč evrov letnega dobička državi najprej poravnati 19-odsotni davek od dobička pravnih oseb, nato, ko si želi ta dobiček izplačati kot lastnik podjetja, mora državi trenutno plačati dodatnih 27,5 odstotka davka na dividende (izplačan dobiček). Torej mora podjetnik v Sloveniji plačati od zasluženih 100 tisoč evrov 46,5 odstotka dajatev (davek od dobička pravne osebe in obdavčitev dividende). Ostala mu bo približno polovica trdo prisluženega denarja, polovico bo pobrala država. V Bosni in Hercegovini je davčna klima veliko ugodnejša.

Katere so ključne prednosti odprtja podjetja v Bosni in Hercegovini?

Bosna in Hercegovina pozna samo en davek – to je 10-odstotni davek na dobiček. V Sloveniji je davek na dobiček 19-odstoten, torej skoraj dvakrat višji. V Bosni in Hercegovini je podjetnik obdavčen izključno z maksimalnim davkom, in sicer 10 odstotkov davka od zasluženih 100 tisoč evrov. Prav tako pa BiH pozna splošno davčno olajšavo v višini 60 tisoč evrov. Kar pomeni, da za prvih 60 tisoč evrov dobička ne plačate niti 10 odstotkov davka. Če boste torej poslovali prek bosanskega podjetja, boste prihranili 50 odstotkov svojega trdo zasluženega denarja, kar v konkretnem primeru znaša 50 tisoč evrov. Pod črto: nekdo v poslu zasluži 100 tisoč evrov – v Sloveniji bo slabih 50 tisoč evrov namenil državi, v Bosni pa bo plačal 10 tisoč evrov davkov.

Kako se je povečalo zanimanje za odprtje podjetij v Bosni in Hercegovini v zadnjih letih?

Zagotovo se je poznalo, ko so se zvišali davki na kapitalske dobičke, takrat so podjetniki množično začeli odpirati podjetja v Bosni in Hercegovini. Nova vlada se bojuje, da bi znižala ta davek, a z opozicijo ne najde skupnega jezika. Zdaj se o tej tematiki v parlamentu resda razpravlja, a predvsem stranka Levica temu nasprotuje. Kako si to razlagati? Kot da si torej nekatere stranke pri nas v Sloveniji ne želijo podjetništva.

Dokler tega davka v Sloveniji ne bodo znižali, se bodo sposobni podjetniki še naprej odločali za odpiranje podjetij v Bosni in Hercegovini. Iskreno upam, da bo zdajšnja vlada lahko znižala kapitalski dobiček in da bodo z opozicijo našli skupno točko. Le tako bo kapital znova v večini ostajal v Sloveniji. Do takrat pa bodo ljudje še naprej uporabljali naše storitve ter odpirali podjetja v Bosni in Hercegovini. Zdajšnji vladi je v tem obdobju resda že uspelo ukiniti davek na motorna vozila, del je tako že izboljšan.

Upam, da bo več odpiranja podjetij v Sloveniji kakor v Bosni in Hercegovini, a hkrati tudi povsem razumem tiste, ki se odločijo obratno.

Za katera podjetja pridejo vaše storitve v poštev, kakšna podjetja se obračajo na vas?

Podjetniki, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi. Na primer spletno trženje, področje kriptovalut, oglaševaje prek interneta – to je samo nekaj dejavnosti, ki jih lahko slovenski državljan upravlja prek bosanskega podjetja. Kadar ne gre za prodajo blaga, torej, da mora biti v Sloveniji fizična prodajalna, temveč gre za storitveno dejavnost, svetovanje, posredništvo – je vse omenjeno mogoče voditi prek bosanskega podjetja. V tem primeru ne gre za prodajo blaga, ki bi moralo biti v Sloveniji registrirano za DDV.

Pod črto: naše storitve pridejo prav podjetjem, ki se ukvarjajo s posredništvom, svetovanjem, internetnim trženjem, inženiringom, s kriptovalutami, s finančnimi storitvami, pa tistim, ki se ukvarjajo s spletno prodajo blaga.

Kako hitro lahko ustrežete želji po ustanovitvi podjetja v Bosni in Hercegovini?

Podjetje ustanovimo v roku od 10 do 14 dni od podpisa pooblastila. Oseba, ki želi odpreti podjetje v Bosni in Hercegovini, mora priti v Banjaluko, kjer je naše bosansko podjetje Moj Pravnik, katerega prokurist sem tudi jaz. V 14 dneh se podjetje praviloma odpre, uredi se sedež podjetja, začasno prebivališče, ki je pogoj, da ste lahko lastnik podjetja. Obenem interesentom uredimo računovodstvo in vso operativo, ki je potrebna za delovanje podjetja.

Pa lahko slovenski davčni organ zaradi ustanovitve podjetje v BIH zaračuna kakršne koli dodatne davščine?

Ne morejo, ker bosansko podjetje spada pod jurisdikcijo bosanske davčne uprave, ne slovenske. Bosna in Hercegovina ni na seznamu davčnega odtegljaja, to pomeni, da so vse fakture, ki pridejo iz bosanskega podjetja k slovenskim, legalne, ni pa treba plačati nobene dodatne davščine, saj Bosna in Hercegovina ni na seznamu davčnega odtegljaja, kot so recimo Ciper, Malta ali Panama. To je velika prednost Bosne in Hercegovine. Še kako torej poudarjam, da Bosna in Hercegovina ni na seznamu davčnih oaz (seznam davčnega odtegljaja, ki ga vodi ministrstvo za finance), zato vam slovenski davčni organ ob nakazilu storitev v Bosni in Hercegovini ne more zaračunati kakršnih koli dodatnih davščin.

Poudariti je treba še, da je v BiH minimalna plača 250 evrov (bruto), zato prispevki za zaposlenega z minimalno plačo znašajo 100 evrov.

Nekomu, ki opravlja neko storitveno dejavnost, pa je velikokrat prav tako v interesu, da zaposli delavce na bosanski firmi, ne na slovenski, kjer so minimalni prispevki 300 evrov, v Bosni in Hercegovini pa 100 evrov. Veliko naših strank se ukvarja tudi s "posojo" delovne sile iz Bosne in Hercegovine po Evropski uniji in ima v Bosni in Hercegovini za ta namen registrirano podjetje.

Kako je z izvorom premoženja?

Bosna in Hercegovina ni članica Evropske unije, niti podpisnica sporazuma OECD o izmenjavi podatkov o bančnih transakcijah in lastnikih bančnih računov v Bosni in Hercegovini. Tako da Bosna in Hercegovina ne sporoča podatkov bosanskih pravnih subjektov slovenskim davčnim organom. Prav tako nima nikakršnega zakona o izvoru premoženja. Enako, kot je bilo v Sloveniji do leta 2010, dokler se ni sprejel zakon na tem področju. Tako bosanskih podjetij in bosanskih rezidentov ne slovenski ne bosanski davčni organi ne morejo povpraševati po izvoru premoženja, saj nimajo zakonske osnove. Slovenski FURS pa nad bosanskimi podjetji in bosanskimi rezidenti (kljub temu, da so slovenski državljani), kot rečeno, nima jurisdikcije.

Kaj pa z dvigom gotovine in pridobitvijo bosanskega rezidentstva?

Lastnik podjetja lahko gotovino na bosanskih bankah z računa svojega podjetja dviguje neomejeno po plačilu 10-odstotnega davka od dobička pravne osebe. Podjetje Snežič davčni inženiring, d. o. o., vam lahko pomaga in svetuje pri pridobitvi bosanskega rezidentstva, kar pa ne pomeni, da morate vrniti slovensko državljanstvo, saj le spremenite rezidentstvo (kar pomeni državo, kjer ste zavezani plačevati osebni davek kot fizična oseba), s tem pa Slovenija nad vami izgubi davčno jurisdikcijo in možnost vaše obdavčitve.

Lastnik podjetja, ki je plačal 10-odstotni davek od dobička v Bosni in Hercegovini, lahko ta dobiček iz v gotovini neomejeno dvigne prek bosanske banke. Bosanski davčni organi ga ne bodo spraševali, kaj je počel z gotovino, saj je plačal davek. Fizične osebe pa v Bosni niso obdavčene s kapitalskim dobičkom.

Kako stopiti v stik z vami?

