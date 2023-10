Roche za sedem milijard dolarjev prevzema obetavno novo zdravilo

Glede na navedbe švicarskega podjetja je obetajoče novo protitelo namenjeno bolnikom z vnetim črevesjem, vključno s Crohnovo boleznijo, je današnjo Rochevo objavo povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Dogovor vključuje pravico do razvoja, proizvodnje in trženja Televantove učinkovine RVT-3101 v ZDA in na Japonskem, pri čemer morajo biti najprej izpolnjene klinične in regulatorne zahteve.

"Veseli nas, da bomo v naš portfelj dodali to obetavno novo zdravilo v razvoju in da bomo poskrbeli, da bo čim prej na voljo bolnikom," je ob tem dejal prvi mož Rocheja Thomas Schinecker. Roche se je namreč zavezal tudi, da bo kar najhitreje začel svetovno klinično študijo tretje faze.

Zunaj ZDA in Japonske ima tržne pravice v lasti Pfizer, navaja dpa.