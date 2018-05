Robert Rolih: Kriptovalute, obup, žalost in kako so kokoši zasnovale teorijo delovanja sveta

"Xaurum. Obup in žalost!" To je bila objava na družbenih medijih, ki jo je napisal vlagatelj v slovenski kriptoprojekt, katerega kriptožeton je v zadnjem letu izgubil več kot 80 odstotkov vrednosti. In takšnih objav bo v prihodnosti še veliko, kajti večina ljudi se vlaganja v kriptovalute in kriptožetone loteva na popolnoma napačen način.

Robert Rolih je bestselling avtor knjige The Million Dollar Decision in evropski javni govorec leta 2015 po izboru Professional Speakers Academy iz Londona.

Janez je v časopisu prebral nekaj zgodb o kriptomilijonarjih, ki so pred leti v bitcoin vložili nekaj sto ali tisoč evrov, danes pa se vozijo s ferrariji. In ker so bili mediji in družbena omrežja polna objav o kriptovalutah, ga je možnost hitrega zaslužka seveda premamila. Cena bitcoina je šla od tisoč evrov do 15 tisoč evrov v slabem letu dni. In seveda bitcoina zdaj ne more ustaviti nič več.

Napraskal je ves denar, ki ga je lahko, ter nekaj prijateljev prosil še za posojilo. "Saj bom vrnil v nekaj mesecih …" si je mislil, ko je odpiral račun na eni izmed kriptoborz.

Toda glej ga zlomka, namesto da bi bitcoin še naprej lepo rasel, se je trend popolnoma obrnil in cena je kar naenkrat strmoglavila.

Tako so se sanje o hitrem zaslužku spremenile v nočno moro. Janez je strmel v zaslon in si prepoten grizel nohte, ko je spremljal, kako gre cena bitcoina na deset tisoč evrov, nato na osem tisoč evrov in se spušča še nižje. Ko je dosegla 6.500 evrov, je Janeza zajela popolna panika in sledila je kapitulacija. Prodal je svoje bitcoine in tako izgubil več kot polovico denarja ter še prijatelje.

Kako so kokoši zasnovale splošno teorijo delovanja sveta?

Na kokošji farmi je živelo kakšnih tisoč kokoši. Mirno so se sprehajale skozi svoja kokošja življenja in opazovale svet okrog sebe. Načeloma kokoši niso preveč bistra bitja, a med njimi se je našla nadpovprečno inteligentna kokoš, ki jo je zanimalo delovanje sveta. Lahko bi rekli, da je bila prava kokošja znanstvenica. In ko je opazovala dogajanje na farmi, je zaznala, da se vsak dan ponavljajo nekateri vzorci.

Tako je po šestih mesecih vzkliknila "Eureka!", kajti končno je zasnovala splošno teorijo delovanja sveta. Hitro je odhitela do drugih kokoši in ponosno najavila svoje odkritje: "Po šestih mesecih opazovanja in analiziranja sveta okoli nas, sem ugotovila, da se hrana pojavi v kovinskih posodah dvakrat na dan. Prvič eno uro po tem, ko se prižgejo luči, in drugič eno uro, preden se luči ugasnejo. In zato zdaj lahko z gotovostjo napovedujem, da bo hrana naslednjič prišla jutri natančno eno uro potem, ko se bodo prižgale luči."

Kokoši so se spogledovale in občudovale neverjetno inteligenco svoje sovrstnice. In spat so odšle v velikem pričakovanju naslednjega dne.

Naslednji dan so se po prižigu luči odprla vrata, ki se niso odprla še nikoli prej v njihovem življenju. In skozi ta vrata je prišlo nekaj velikanov, ki so kokoši napodili na tekoči trak. Ta je vodil do drugih velikanov, ki so imeli v rokah zelo ostra rezila …

Kako je Miha zastavil splošno teorijo gibanja cene kriptovalut?

Miha je nekaj let spremljal tečaje manjših kriptovalut. Ure in ure je vsak dan porabil za poglobljene analize in ugotavljal, katera kriptovaluta bo postala naslednja zgodba o velikem uspehu. In nekega dne je vzkliknil "Eureka, našel sem jo!"

Ugotovil je namreč, da se pri eni od manjših kriptovalut pojavlja zelo zanimiv in predvidljiv vzorec nihanja cene. Vedno, ko je tim za to kriptovaluto najavil nova partnerstva, se je cena kriptovalute strmo dvignila. In to se je zgodilo že šestkrat v zadnjih letih.

In glej ga zlomka: naslednja najava partnerstev naj bi se zgodila čez en teden.

Miha proda vse svoje druge kriptovalute in kriptožetone ter vse vloži v to novo zgodbo o uspehu.

Čez teden dni se resnično zgodi najava novih partnerstev. In ko Miha osveži zaslon objav na spletni strani, se pojavi fantastičen seznam novih partnerjev. Med njimi je tudi nekaj velikih in znanih podjetij. Miha kar poskoči od navdušenja in si mane roke.

Nato pogleda, kaj se dogaja z grafom cene. "Hmmmm … Tole je pa verjetno kakšna tehnična napaka." Prijavi se še v račun svoje kriptoborze in zgrožen vidi, da napake ni bilo. Cena kriptovalute je namreč v nekaj minutah po objavi padla za 40 odstotkov.

Zakaj ovce pri vlaganju vedno izgubijo?

Zgodbi o Mihi in Janezu nista izmišljeni. Sta resnični zgodbi, spremenil sem zgolj imeni. Seveda pa še zdaleč nista edini takšni zgodbi pri nas in na svetu.

Žalostno dejstvo je, da večina ljudi, ki vlaga denar v kriptovalute, krši praktično vsa pravila pametnega investiranja. Posledica tega pa je veliko izgubljenega denarja, neprespanih noči in osebnih tragedij.

V svetu investiranja obstaja zanimiv termin, ki opisuje takšne ljudi. Reče se jim ovce.

Ja, vem, sliši se grozno. Vendar tako pač je.

Profesionalci so pri investiranju tisti, ki poznajo osnovne zakonitosti trgov, razumejo, v kaj vlagajo svoj denar, razumejo tveganja pri vlaganju in že vnaprej vedo, za kakšno obdobje bodo vlagali.

Ovce pa vlagajo zato, ker je nekaj "vroče", zato ker jim je prijatelj rekel, da bo cena šla gor, zato ker so prebrali objavo kakšnega "guruja" na družbenih omrežjih.

Zato imajo profesionalci pri vlaganju dobre donose, ovce pa gredo v zakol - podobno kot kokoši.

Ali je vlak za vlaganje v kriptovalute že odpeljal?

Verjetno ste ob uvodu v ta članek dobili občutek, da sem proti vlaganju v kriptotrg.

Naj vas pomirim.

Nisem proti vlaganju v kriptotrg.

In verjetno si zdaj mislite, da če nisem proti vlaganju, sem za vlaganje v kriptotrg.

No, tudi tukaj je odgovor: "Ne." Nisem za vlaganje v kriptotrg.

Sem pa za preudarno in izobraženo vlaganje v kriptotrg.

Naj pojasnim. Sam menim (seveda ob tem dopuščam možnost, da se motim), da ima tehnologija veriženja podatkovnih blokov (v nadaljevanju bom zaradi preprostosti uporabljal angleško besedo blockchain) lepo prihodnost in ogromen potencial.

Zdaj je ta tehnologija še zelo v povojih in gre skozi fazo gradnje infrastrukture. Predstavljate si, da je kriptotrg neko mesto, kjer ni v bistvu še ničesar, v njem še nimaš kaj početi in zato še nima neke uporabne vrednosti. Podobno je tudi velika večina blockchain projektov danes precej neuporabnih.

Zato, da bo to mesto privabilo ljudi in zaživelo, potrebuje ceste, kanalizacijo, elektriko, trgovine, restavracije ...

In gradnja teh zadev se zdaj (neopazno) dogaja v blockchain svetu. Marsikateri projekti so vedno bliže fazi uporabe ali pa so doživeli svoje prve aplikacije v praksi. Države začenjajo regulirati ta trg, kar je nujen pogoj za vložke resnih institucionalnih investitorjev. Ustvarjajo se novi finančni produkti, ki bodo veliki množici investitorjev omogočili preprosto kupovanje kriptovalut in kriptožetonov. Velike "klasične" borzne hiše so začele kupovati kriptoborze. Kripto start-up Circle, katerega eden večjih investitorjev je Goldman Sachs, je npr. kupil kripto borzo Poloniex. S tem si Goldman Sachs gradi cesto, ki bo njihovim strankam omogočala lažje investiranje v kriptotrg.

Te stvari se dogajajo neopazno, vendar bodo imele ogromen vpliv na prihodnje dogajanje. Zato obstaja velika verjetnost, da bodo vložki v kriptotrg v prihodnosti obrodili lepe sadove. Seveda pa obstaja tudi verjetnost, da se to ne zgodi.

Zato se je treba vlaganja v kriptotrg lotiti preudarno.

Pravila za dolgo in srečno kripto življenje

Kaj mislim, ko rečem, da je treba v kriptotrg vlagati preudarno? V nadaljevanju vam bom povedal, kako razmišljam pri vlaganju v kriptotrg. Odločitve, kam s svojim denarjem, pa morate seveda sprejeti sami in se zavedati, da ste za to tudi sami odgovorni.

Začetna točka vlaganja v kriptotrg je, da moraš sploh razumeti, v kaj vlagaš svoj denar. To pomeni, da moraš razumeti, za kaj gre pri tehnologiji blockchain, kakšna je razlika med kriptovalutami in kriptožetoni, kaj je za projekti, v katere vlagaš. Torej, denar vedno vlagamo le v zadeve, ki jih dobro razumemo.

Sledi ključna stvar. Ker živimo v svetu, ki mu kraljujejo zakoni kvantne fizike (in v kvantni fiziki ne obstajajo gotovosti, temveč le verjetnosti), moramo biti ob vlaganju v kriptotrg pripravljeni na vse mogoče scenarije. Najbolj ekstremna scenarija sta, da izgubiš celoten vložek ali pa da imaš fantastične donose, s katerimi si boš lahko kupil pet ferrarijev. In zato ker obstaja verjetnost, da izgubimo celoten vložek, v kriptotrg vlagamo le denar, ki ga lahko pogrešamo – dobro pravilo, tako čez palec, je, da kriptotrgu namenimo deset odstotkov vseh svojih investicij in da te investicije razpršimo med najmanj od 10 do 20 kriptovalut in kriptožetonov. Torej če nimate presežkov denarja, pustite kriptotrg pri miru. V tem primeru se raje posvetite višanju svojih osebnih dohodkov.

Nato o investicijah v kriptotrg razmišljajte kot o nekakšnih srednjeročnih do dolgoročnih investicijah. To pomeni, da pustite svoje vložke pri miru za najmanj od dve do pet let. Nikoli ne poskušajte služiti s kratkoročnim trgovanjem, saj je to za 19 od 20 ljudi pot do izgube celotnega vložka. Vsi pa mislijo, da so ravno tisti eden, ki mu bo uspelo.

In zadnja stvar: pripravite se na vlak smrti. Kriptotrg bo imel v prihodnje velike vzpone in padce. Zato je filozofija, ki vas v tem primeru rešuje, zelo preprosta. Zavežite se, da ne boste skakali od navdušenja, ko bo trg rasel, in da ne boste delali panike, ko bo trg padal. Vložiš le denar, ki ga lahko pogrešaš, in zato si lahko miren v kakršnikoli situaciji.

In za konec še tole: najboljši čas za nakupe ni takrat, ko o kriptotrgu govorijo vsi. Najboljši čas za nakup je takrat, ko so vsi tiho kot miške, ker so cene močno padle.

Robert Rolih ni finančni svetovalec. Vsebina te kolumne ne predstavlja finančnega, pravnega ali kakršnega koli drugega profesionalnega nasveta. Vlagatelj naj se pred nakupom posameznih finančnih instrumentov podrobno seznani z njihovimi lastnostmi in posvetuje z licenciranim svetovalcem.