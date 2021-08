Rihter in Filipič zapuščata Pošto Slovenije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Člana poslovodstva Pošte Slovenije Andrej Rihter in Vinko Filipič sta v sredo z nadzornim svetom družbe sklenila sporazuma o prenehanju mandata člana poslovodstva ter razvezi pogodb o zaposlitvi. Prvemu se mandat izteče 5., drugemu pa 15. septembra, so sporočili iz Pošte Slovenije.

Andrej Rihter in Vinko Filipič sta v poslovodstvu Pošte Slovenije sedela skupaj z začasnim generalnim direktorjem Tomažem Kokotom. Ta je nastopil mandat s 1. aprilom, in sicer za največ leto dni, so še sporočili iz Pošte Slovenije.

Tako Rihter kot Filipič sta obenem Intereuropi, ki je v večinski lasti Pošte Slovenije, posredovala odstopni izjavi z mesta člana v nadzornem svetu družbe, je Intereuropa danes objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. Tudi v tem primeru bo Rihter bo položaj zapustil 5., Filipič pa 15. septembra.

Slovenski državni holding je marca v državnem poštno-logističnem podjetju zamenjal nadzorni svet, ta pa se je po glasnih ugibanjih v javnosti konec istega meseca sporazumno razšel z dolgoletnim generalnim direktorjem Borisom Novakom. Na čelu družbe ga je zamenjal Kokot, pred tem zgolj dva tedna prvi nadzornik, sicer pa podjetnik in občinski svetnik SDS v Poljčanah.

V začetku maja je nadzorni svet objavil razpis za generalnega direktorja za petletno mandatno obdobje. Rok za prijavo je bil 14 dni in prispeli sta dve prijavi, a kot je julija za STA povedal predsednik nadzornega sveta Pošte Slovenije Franci Mihelič, postopek imenovanja novega generalnega direktorja še ni zaključen.