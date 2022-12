Rezervoar bencina bo cenejši za skoraj pet evrov

95-oktanski bencin se bo s torkom zunaj avtocest pocenil za 9,8 centa na 1,366 evra, kar pomeni, da bo 50-litrski rezervoar cenejši za 4,9 evra in bo stal 68,3 evra. Dizel se bo medtem pocenil za 6,7 centa na 1,556 evra na liter. Rezervoar bo cenejši za 3,35 evra in bo stal 77,8 evra.

Cene bencina in dizla na servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj območja avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

"Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnikov oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla treba odšteti okoli 1,774 evra na liter," so izračunali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pri 50 litrih bi plačali 88,70 evra. Če ne bi regulirali cen bencina, pa bi potrošnik za 50 litrov plačal 78,35 evra.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci določajo sami.