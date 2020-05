Revoz v torek prehaja na dvoizmensko delo

V novomeški avtomobilski tovarni Revoz, kjer so zaradi dogajanja, povezanega s širjenjem novega koronavirusa, 17. marca za šest tednov začasno zaustavili proizvodnjo in to z eno izmeno pred tednom vnovič zagnali, bodo v torek prešli na dvoizmensko delo. Proizvodnjo v ustaljenih dveh in pol izmenah načrtujejo prihodnji ponedeljek, so napovedali.

Vodja Revozove službe za komuniciranje Nevenka Bašek Zildžović je za STA ocenila, da je delo v treh dneh pred prvomajskim praznikom sicer z nekoliko manj dnevno izdelanimi avtomobili teklo po načrtih.

Dnevna proizvodnja je od prejšnjega torka do petka rasla, teden pa so končali z dnevno 280 izdelanimi vozili. Polna zmogljivost izmene je sicer 315 izdelanih vozil, doseči pa jo nameravajo še ta teden, je dodala.

Podjetje je okrepilo preventivne ukrepe in zagotovilo dodatno zaščitno opremo za delavce. Vse ukrepe so pred zagonom proizvodnje interno objavili in ob prihodu na delo podrobno predstavili zaposlenim. V Revozu ob vnovič zagnani proizvodnji delujejo vse tovarniške službe, piše STA.

Izdelujejo vse tri modele

V proizvodnji so vsi trije avtomobilski modeli, ki so jih izdelovali pred epidemijo novega koronavirusa, in sicer renault clio 5, twingo in električni smart forfour.

Glede prevoza na delo je Bašek Zildžovićeva za STA povedala, da so se zaposleni na delo pretekli teden vozili v lastni režiji. Tako bodo tudi nadaljevali, ko bodo dobili odgovor pristojnega ministrstva, kako naj organizirajo prevoz delavcev, ki so se pred epidemijo na delo vozili s skupinskim avtobusnim prevozom, pa se bodo takoj lotili rešitve tega problema, navaja.

Po zdajšnjih navodilih glede varnostne razdalje bi namreč lahko z enim avtobusom prepeljali le devet delavcev, je pojasnila.

Dostava sestavnih delov za zdaj poteka, v Revozu pa se bodo stanju epidemije in zahtevanim zaščitnim ukrepom še naprej prilagajali, je še dejala Bašek Zildžovićeva.

V Revozu, ki zaposluje približno 3150 ljudi, so sicer ob začasni zaustavitvi proizvodnje sporočili, da so sodelavce pozvali, da ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov, poroča STA.

Še pred 17. marcem so sicer v Revozu zaradi neredne dobave sestavnih delov, ki je bila posledica okuženosti z novim koronavirusom na Kitajskem in neredne dobave motorjev iz tovarne v Turčiji, v začetku marca za tri dni začasno zaustavili proizvodnjo. Dan pred zadnjo začasno zaustavitvijo proizvodnje pa so ob nedelovanju javnega avtobusnega prometa in težav z zagotavljanjem prihoda zadostnega števila delavcev delovali brez nočne polovične izmene, še spomni STA.