Padla je odločitev. Revoz spet izdeluje avtomobile.

Kot so pojasnili v Revozu, zagon poteka postopno, vodje pa so svoje zaposlene neposredno obvestili, kdaj natančno začnejo delo. Podjetje je sicer okrepilo preventivne ukrepe in delavcem zagotovilo dodatno zaščitno opremo. Vse ukrepe so pred zagonom proizvodnje interno objavili in ob prihodu na delo podrobno predstavili zaposlenim. V Revozu sicer ob vnovič zagnani proizvodnji delujejo vse tovarniške službe.

V službo ta teden le z lastnim prevozom

Zaposleni se bodo ta teden na delo vozili le z lastnim prevozom oziroma v lastni organizaciji, za prihodnji teden pa za zaposlene, ki so pred zaustavitvijo proizvodnje na delo prihajali z organiziranim skupinskim prevozom, iščejo rešitve. Kaže, da bo sicer treba določene avtobusne linije za prevoz delavcev prilagoditi zaščitnim zahtevam oziroma potrojiti število avtobusov. Pri tem se pojavlja težava z zagotovitvijo zadostnega števila avtobusov in parkirišč.

V Revozu, ki zaposluje približno 3400 ljudi, so ob marčevski začasni zaustavitvi proizvodnje sporočili, da so sodelavce pozvali, naj ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov. Takrat so tudi pojasnili, da je vnovičen zagon proizvodnje odvisen "tako od razmer v državi kot od odločitev matične skupine Renault".

V Revozu so proizvodnjo za tri dni prekinili že v začetku marca, in sicer zaradi neredne dobave sestavnih delov in motorjev iz tovarne v Turčiji. Dan pred zadnjo začasno zaustavitvijo proizvodnje pa so zaradi nedelovanja javnega avtobusnega prometa in težav z zagotavljanjem prihoda zadostnega števila delavcev delovali brez nočne izmene.