Rekorder iz Celja, ki bo bogato obdaril delničarje

Cinkarna Celje bo po rekordnem lanskem letu, v katerem je močno presegla načrtovane prihodke od prodaje in čisti dobiček, izplačala astronomske dividende.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava Cinkarne Celje bo na prihajajoči skupščini predlagala, naj družba razdeli za več kot 21 milijonov evrov dividend. Na vsako delnico bi delničarji prejeli visokih 26,5 evra bruto, kar je dvakrat več kot lani.

To je tudi bistveno več od prvotnih napovedi analitikov (Skupina Alta: 17 evrov bruto) in precej nad dividendami, ki jih bodo predvidoma razdelile “blue chip” družbe na Ljubljanski borzi, torej Krka, Petrol,… Ob trenutnem tečaju delnice Cinkarne Celje si delničarji obetajo zanje nepredstavljiv skoraj 13-odstotni bruto dividendni donos.

Po današnji javni objavi predvidene dividende se je vrednost delnice na Ljubljanski borzi povečala za več kot šest odstotkov.

“Pred name še boljše leto”

Uprava pod vodstvom Tomaža Benčine je prepričana, da si lahko eden od večjih evropskih proizvajalcev pigmentov titanovega dioksida brez težav privošči tolikšno izplačilo, saj je pred njim še boljše leto.

Foto: Bojan Puhek “Zaradi izboljševanja mednarodnih gospodarskih razmer in ugodnih trendov v industriji pigmenta titanovega dioksida načrtujemo 33 milijonov evrov čistega dobička, torej gre za 13-odstotno rast,” so navedli v danes objavljenem letnem poročilu.

Tudi prosti denarni tok iz poslovanja bo zadostoval tako za pokritje večjih investicij, med drugim nadaljevanje projekta sanacije odlagališča nenevarnih odpadkov Bukovžlak, kot za izplačilo 21-milijonskih dividend.

Blizu 200 milijonov evrov prodaje

V letošnjem letu naj bi ustvarili nekaj manj kot 200 milijonov evrov prihodkov od prodaje, s čimer bodo za dobrih šest odstotkov presegli tiste iz leta 2017.

“Na trgu našega nosilnega izdelka pigmenta titanovega dioksida vse od prvega četrtletja 2016 vladajo razmere presežnega povpraševanja oziroma nezadostne ponudbe. V tem obdobju je značilna tudi rast prodajnih cen pigmenta. Dejstvo je, da je industrija v visokokonjunkturni fazi poslovnega cikla,” je pojasnila uprava.

Tekom leta pričakujejo postopno vzpostavitev tržnega ravnovesja med povpraševanjem in ponudbo ter postopno naraščanje zalog izdelka, v nadaljevanju pa tudi stabilizacijo cenovnih ravni. Pričakujejo tudi dvig cene njihovih ključnih surovin.

Cinkarna Celje veliko večino izdelkov izvozi na tuje trge. Lani je glavnino izvoza ustvarila s prodajo v Nemčijo (29%), Italijo (10%), Turčijo (9%), Belgijo (8%), Francijo (6%), Nizozemsko (5%) ter Avstrijo, Srbijo in Poljsko (po 4%). Preostanek izvoza je ustvaril na drugih trgih EU, v ZDA, na vzhodnoevropskih trgih, trgih Bližnjega vzhoda in severne Afrike.

Priznali so, da so v lanskem letu vsi konkurenti pomembno izboljšali uspešnost svojega poslovanja. “Vendar Cinkarna Celje (…) pozitivno odstopa od industrijskega povprečja in utrjuje svoj položaj med najuspešnejšimi akterji,” je povedal.

18 milijonov evrov za naložbe

Čakajo jih tudi rekordne naložbe. Med njimi je dokončanje projekta modernizacije in širitve proizvodnje pigmenta titanovega dioksida, novi liniji za proizvodnjo praškastih lakov in masterbatchev ter naložbe v okoljske in projekte varstva pri delu. Vsega skupaj bodo v Cinkarni Celje investirali 18,5 milijona evrov, kar je 39 odstotkov več kot v lanskem letu.

Dodatnih 600 tisoč evrov bodo porabili za nadaljevanje sanacije obeh odlagališč v Bukovžlaku. Mestna občina Celje je sicer oktobra lani proti Cinkarni Celje vložila 3,1 milijona evrov vredno tožbo za sanacijo onesnažene zemljine. Kljub temu v družbi niso oblikovali rezervacij, saj so prepričani, da bodo tožbo dobili. Druge rezervacije so sicer v lanskem letu povečali z 20 na 24 milijonov evrov.

V Cinkarni Celje opravljajo tudi oglede posameznih lokacij za gradnjo nove tovarne titanovega dioksida v Srbiji. Gradnja bi se lahko začela po letu 2020, vzela pa naj bi od dve do tri leta. Vrednost naložbe je ocenjena na 250 do 300 milijonov evrov.