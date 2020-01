Referenca v razpisu za prečkanje Glinščice neustrezna

Ker lastnik zemljišča pod zidom ni dovolil izkopa, Občina Pesnica pa ne sondiranja, sta izvedenca višino po poročanju POP TV izmerila z georadarjem, ki meri z elektromagnetnim valovanjem. Ta metoda sicer ni popolnoma zanesljiva, a sta izvedenca z njo ugotovila, da je zid visok med štirimi in šestimi metri. Poglobitve so mogoče, vendar nikjer ne presegajo dodatnega metra, višina zidu pa bi morala pri tem javnem naročilu presegati osem metrov, poročanje POP TV povzema STA.

Družba 2TDK, ki je razpis za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper–Divača razveljavila, in Markomark Nival imata po navedbah televizije tri dni časa, da se izjasnita o meritvah. Takoj za tem se bo srečal senat Državne revizijske komisije in dokončno odločil. Mogočih odločitev je več: med drugim poziv k zamenjavi reference in ponovitev razpisa, navaja televizija.

Izdelavo strokovnega mnenja je družba 2TDK naročila pri mariborski fakulteti za gradbeništvo. Meritev zidu je lani naročil tudi konzorcij Markomark Nival. Zanje je zid izmerilo zasebno podjetje, ki je, kot so lani pojasnili v konzorciju, uporabilo enako metodo. V Pesnici so izvedli pet meritev na petih različnih lokacijah in ugotovili, da so "pričakovane globine zidu od 4,6 do 8,9 metra".

Ponudnik je moral pri tem javnem naročilu po navedbah 2TDK izkazati, da "znaša dolžina zidu vsaj 50 metrov, pri čemer mora višina zidu presegati osem metrov v vsej zahtevani dolžini brez prekinitve".

Na razpis prispele tri ponudbe

Na razpis 2TDK za izbor izvajalca objektov za prečkanje doline Glinščice pri gradnji drugega železniškega tira Koper–Divača so sicer prispele tri ponudbe. Najcenejši je bil konzorcij podjetij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel (nekaj manj kot osem milijonov evrov), ponudbi so oddali še Kolektor CGP skupaj z družbama Riko in Pomgrad (13,5 milijona evrov) ter podjetje Godina (14,3 milijona evrov).

2TDK je omenjeni razpis objavil marca lani, nato pa ga je zaradi suma ponarejene reference sprva izbranega ponudnika avgusta razveljavil. Referenca najcenejšega ponudnika namreč ni bila ustrezna, preostali dve ponudbi pa naj bi krepko presegali ocenjeno vrednost, še piše STA.