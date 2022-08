Recesija v Evropi? Medtem ko številni varčujejo, Slovenci zapravljamo kot nori.

V medletni primerjavi je obseg prodaje v trgovini na drobno najbolj nazadoval na Danskem (-9,5 odstotka), v Nemčiji in na Irskem (v obeh -8,8 odstotka) ter na Nizozemskem (-6,1 odstotka). Med državami z medletno rastjo je medtem tako kot že vse leto prednjačila Slovenija (22,1 odstotka) s precejšnjo prednostjo pred Poljsko (9,3 odstotka) in Ciprom (8,4 odstotka).

Obseg trgovine na drobno v območju z evrom se je junija v primerjavi z majem zmanjšal za 1,2 odstotka, medletno pa je bil upad 3,7-odstoten, je objavil evropski statistični urad Eurostat. V medletni primerjavi je obseg prodaje v trgovini na drobno najbolj nazadoval na Danskem (-9,5 odstotka), v Nemčiji in na Irskem (v obeh -8,8 odstotka). Na nasprotnem bregu pa je Slovenija, ki je zabeležila najvišjo rast prodaje (22,1 odstotka), s precejšnjo prednostjo pred Poljsko (9,3 odstotka) in Ciprom (8,4 odstotka).

Upad je analitike negativno presenetil, ob njem pa ob visoki inflaciji in slabem razpoloženju porabnikov vidijo slabo napoved za drugi del leta. Analitiki, ki so jih izpraševali pri Reutersu, so na mesečni ravni pričakovali stagnacijo trgovine na drobno, v medletni primerjavi pa 1,7-odstotno nazadovanje.

V vsej EU se je obseg trgovine na drobno v primerjavi z majem zmanjšal za 1,3 odstotka, v primerjavi z junijem lani pa za 2,8 odstotka, kažejo danes objavljeni desezonirani podatki Eurostata.

Inflacija in drugi strahovi

Visoka inflacija, ki skupaj z drugimi izzivi in strahovi, povezanimi predvsem z vojno v Ukrajini in z njo povezano morebitno energetsko krizo, vnaša nemir in pesimizem med porabnike, se je tako na podatkih poznala precej bolj od pričakovanj trgov. To je slab znak pred drugo polovico leta, ko bi se lahko razmere še zaostrile, zaradi česar se nekateri bojijo recesije.

Najbolj se je tako v evrskem območju kot v vsej EU zmanjšal obseg prodaje neživilskih izdelkov. Na mesečni ravni je upad v območju z evrom dosegel 2,6 odstotka, medletno pa 4,8 odstotka. V vsej Uniji je bil pri 2,6 oziroma 3,9 odstotka.

Upadla tudi prodaja bencina

Prodaja pogonskih goriv se je v luči njihove naraščajoče cene v zadnjih mesecih v evrskem območju v primerjavi z majem zmanjšala za 1,1 odstotka, v vsej EU pa za 1,4 odstotka. V medletni primerjavi je bila medtem zaradi učinka pokoronskega okrevanja za 2,0 oziroma 2,7 odstotka večja.

Prodaja hrane, pijače in tobačnih izdelkov je v evrskem območju na mesečni ravni junija nazadovala za 0,4 odstotka, v vsej EU pa za 0,2 odstotka. Medletno je bila manjša za 3,1 oziroma 2,3 odstotka.

Potrošnjo najbolj zmanjšali Danci, Slovenci pa podirajo rekorde

V primerjavi z majem so največje upade obsega trgovine na drobno zabeležili na Danskem (-3,8 odstotka), Nizozemskem (-3,4 odstotka) in v Estoniji (-2,4 odstotka). V Sloveniji je bil upad enoodstoten. Rahlo rast so medtem beležili na Irskem in Malti (po 0,5 odstotka), Finskem (0,3 odstotka) in v Avstriji (0,2 odstotka).

