Recept za uspeh za cvetočo kariero

Program vam lahko pomaga dobiti povišico pri plači, vodstveni položaj v službi ali vas nauči, kako postati svoj šef. Vendar to še ni vse! Z drugega zornega kota si ogledate sklepanje poslov in spremenite svojo miselno naravnanost.

Med programom MBA se boste naučili, kako odkriti šibke točke svojega podjetja in kako izboljšati posle. Program spodbuja ustvarjalno razmišljanje, za katero bi kdo lahko rekel, da je tudi tvegano. Priskrbi vam vpogled v trenutne smernice poslovnega okolja, vas opremi z najnovejšimi vodstvenimi tehnikami in vas nauči, kako se spoprijemati z izzivi.

Prijavite se za štipendije MBA na vodilni šoli v JV Evropi.

Priložnosti mreženja

Foto: Thinkstock

Mreženje je pomemben del izkušnje MBA. Kot študent/ka boste imeli odlične priložnosti za mreženje. Povezali se boste z najbolj priznanimi profesorji na svetu in številnimi študenti z različnih področij. Če razmišljate o karierni spremembi, vam program MBA lahko pomaga navezati stik z novim delodajalcem.

Odpira vrata cvetočim kariernim priložnostim

Študenti programa MBA imajo večje možnosti za pomembne vodstvene položaje, še posebej v velikih mednarodnih podjetjih. Več kot 50 odstotkov diplomantov programa MBA po svetu je na položajih vodstvenih delavcev ali direktorjev odborov. Raziskave so pokazale, da se plača študentov programa MBA po končanem programu poveča.

Z magisterijem iz poslovnih znanosti boste pridobili svetovno priznanje svojega znanja in sposobnosti. Ne glede na to, kje nameravate ustvariti kariero, bo MBA povečal donosnost vašega podjetja.

Na voljo so štipendije za programa MBA in EMBA

Poslovna šola COTRUGLI letos podeljuje štipendije za programa MBA in Executive MBA (EMBA) ambicioznim posameznikom, ki želijo spremeniti svojo prihodnost z naložbo v znanje in mreženje.

Na voljo so štiri delne, 50-odstotne štipendije za vsakega izmed programov: MBA in Executive MBA (EMBA), ter 30-odstotne štipendije. Podelili jih bodo ambicioznim posameznikom, ki si želijo napredovati z vlaganjem v znanje in mreženje.

PRIJAVITE SE ZDAJ.

Zakaj COTRUGLI?

z mednarodno akreditacijo AMBA (poleg akreditacij INSEAD, IMD, ESCP ...). Na enem mestu združuje uspešne menedžerje in mednarodno priznano stroko. Poslovna šola COTRUGLI spada med najboljša dva odstotka poslovnih šol(poleg akreditacij INSEAD, IMD, ESCP ...). Na enem mestu združuje

Skupnost alumnov trenutno šteje več kot dva tisoč posameznikov, s čimer je to ena največjih poslovnih mrež v regiji JVE.

Študenti poslovne šole COTRUGLI imajo približno pet let (MBA) in 12 let (EMBA) delovnih izkušenj. Sedemdeset odstotkov študentov deluje na vodstvenih položajih v manjših in velikih podjetjih kot direktorji ali podjetniki. Prihajajo iz različnih industrij, vključno z IT, telekomunikacijami, farmacijo, FMCG, bančništvom in zavarovalništvom.

Program COTRUGLI, ki zahteva minimalno odsotnost z delovnega mesta, vam tako omogoča, da uspešno združite delo in študij.

Kako se prijaviti?

Letos bo poslovna šola COTRUGLI podelila dve vrsti šolnin za vsak program: 50 odstotkov in 30 odstotkov šolnine. Če imate ustrezne delovne izkušnje, univerzitetno izobrazbo in dobro znanje angleščine, potem se prijavite tukaj. Prijava vam bo vzela zgolj eno minuto, o nadaljnjih korakih pa boste obveščeni pozneje.

Zaradi velikega števila prijav vam svetujemo, da se prijavite čim prej. Rok za prijave je 15. maj.

Izkušnje nekdanjih študentov

Diplomanti mednarodne poslovne šole Cotrugli med drugim navajajo, da je to najboljša fakulteta na svetu.