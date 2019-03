Pustite jih odprtih ust z novico o novem

Oglasno sporočilo

Čeprav se naš način življenja hitro spreminja, so tradicionalne življenjske navade še vedno zasidrane v nas. Kot na primer tisti standardni vzorec: diploma, služba, avtomobil in lastno stanovanje.

Zakaj se bojimo kredita?

Slika o idealni prihodnosti se razblini že med ogledom nepremičninskih oglasov, ko ugotovimo, da cene nepremičnin segajo v višave. Večina se prav zato raje odloči za najem stanovanja, ki je zadovoljiv zasilen izhod iz začarane situacije. Pa je tudi ugodnejši? Cene obroka so lahko v nekaterih primerih izenačene s ceno najemnine – zakaj torej ne kredit? Po končanem odplačevanju postane nepremičnina vaša last, zato jo lahko vedno urejate in spreminjate po svojih željah.

Eden izmed razlogov je gotovo strah, da bodo obrestne mere in stroški sklenitve kredita nenadzorovano rastli, česar si ne moremo privoščiti.

Fiksna obrestna mera do 30 let

Pri Intesi Sanpaolo Bank lahko sklenete kredit s fiksno ali spremenljivo obrestno mero, stranke pa se velikokrat znajdejo v dilemi, katero izbrati. Fiksna obrestna mera je manj tvegana izbira, saj se mesečna obveznost med celotno dobo odplačevanja ne spreminja. Spremenljiva obrestna mera na drugi strani pa prinaša nihanje mesečnih stroškov navzdol in navzgor.

V pomladni akciji ponujamo sklenitev stanovanjskega kredita tudi s fiksno obrestno mero do 30 let , kar je ugodnost, ki je med slovenskimi bankami ne zasledimo pogosto. Posebnost stanovanjskih kreditov pri Intesi Sanpaolo Bank pa je tudi ta, da lahko kredit pri nas najamete tudi, če ste komitent katere koli druge banke.

Višina kredita, ki ga lahko najamete, je odvisna od Vaše kreditne sposobnosti in vrednosti nepremičnine, za katero potrebujete kredit. Obstaja tudi zmotno dejstvo, da lahko sredstva stanovanjskega kredita porabimo le za nakup ali obnovo stanovanja ali hiše. Kredit lahko seveda najamete tudi za obnovo ali nakup vikenda, za nakup stavbnega zemljišča, del kredita pa lahko v nekaterih primerih koristite tudi gotovinsko ali ga uporabite za poplačilo obstoječih kreditov.

Z malo sreče lahko osvojite 2.000 evrov

Vsi, ki boste do konca junija 2019 sklenili stanovanjski kredit, boste vključeni v nagradno žrebanje. Izžrebali bomo deset nagrajencev in jim na račun nakazali 2000 €.

Odločitev o lastnem domu je ena večjih, ki jih sprejemamo v življenju, in dobro je, da smo takrat trdno prepričani, da smo se prav odločili. Si predstavljate, kakšni bi bili obrazi vaših prijateljev ali staršev, ko jim poveste, da se selite na svoje? Gotovo bodo veseli za ta pomemben korak v vašem življenju. A naj ne bodo le veseli, naj bodo presenečeni. Pustite jih odprtih ust z novico o novem – stanovanju, vikendu, domu. Pravzaprav je vseeno. Le da je Vaše.

