Puljsko letališče načrtuje neposredne polete v ZDA

Puljsko letališče zaradi vse večjega števila gostov iz Severne Amerike na Jadranu in vse večjega števila Hrvatov, ki potujejo v ZDA, načrtuje uvedbo čezatlantskih poletov. Uprava je že naročila raziskavo o širitvi vzletno-pristajalne steze, ki jo potrebujejo za večja medcelinska letala, so potrdili za hrvaški časnik Glas Istre.

Zanimanje za ZDA se je med Hrvati povečalo po oktobru 2021, ko so ZDA za hrvaške državljane odpravile vizume za potovanja, krajša od 90 dni.

Neposredne polete iz Hrvaške v ZDA trenutno ponujata zagrebško in dubrovniško letališče. Njihovo uvedbo zdaj načrtuje tudi puljsko letališče, ki pa za to potrebuje daljšo vzletno-pristajalno stezo.

"V Zračni luki Pula razmišljamo o podaljšanju vzletno-pristajalne steze, da bi lahko opravljali polete na dolge razdalje, s fokusom na čezatlantske storitve. To pomeni, da raziskujemo možnost podaljšanja vzletno-pristajalne steze na 3.200 metrov za prilagoditev poletom na dolge razdalje oziroma poletom proti vzhodni obali Severne Amerike," je za Glas Istre pojasnila glavna direktorica Zračne luke Pula Nina Vojnić Žagar.

Vzletno-pristajalna steza na puljskem letališču je zdaj dolga 2.954 metrov, kar po oceni direktorice pomeni, da jo morajo podaljšati za 250 metrov.

Vojnić Žagarjeva je za Glas Istre dejala, da gre za projekt, ki ga zagotovo ne bodo izvedli letos, so pa storili prve korake, da ga uresničijo čim prej.

Največ jih potuje v New York in Toronto

Največ potnikov v Severno Ameriko z njihovega letališča prek drugih evropskih letališč, kot so Frankfurt, München, London Heathrow in Beograd, potuje v New York in Toronto.

Neposredne polete za ti dve destinaciji v poletni sezoni že ponujata letališči v Zagrebu in Dubrovniku. Air Transat ponuja polete z airbusom A330-200 med Torontom in Zagrebom ter je v šestih mesecih lanskega leta prepeljal 21.597 potnikov. United Airlines pa ponuja polete z boeingom 767-300 med New Yorkom in Dubrovnikom ter je v štirih mesecih preteklega leta prepeljal 28.445 potnikov.