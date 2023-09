Prvi festivalski video, ustvarjen s pomočjo umetne inteligence

Oglasno sporočilo

Kako doseči uspeh v dobi umetne inteligence? Kako zgraditi podjetje in ohraniti njegovo neodvisnost? To so le nekatera vprašanja, ki jih bo naslovil program 16. Weekend Media Festival, ki bo od 21. do 24. septembra gostil vrhunske strokovnjake in navdušence iz medijskega sveta. V središču pozornosti bodo aktualne teme in trendi, ki bodo predstavljeni v čudovitem ambientu stare Tobačne tovarne v Rovinju. Predogled festivala je potekal v Zagrebu, kjer so se zbrali številni medijski obrazi in strokovnjaki iz sveta medijev.