Podjetje Robotehnika, ki ga vodi Andrej Orovič, dela za približno 20 različnih podjetij. Največ za nemški trg, nekaj za Avstrijo in Slovenijo, pa tudi za ZDA in Švico. Trenutno izvažajo 60 odstotkov svojih izdelkov. Foto: STA

V bližini zdajšnjih prostorov je družba že kupila 4.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče, kjer bo zrasla nova hala za robotizacijo. "Lani smo v proizvodnjo uvedli dva robota, letos bomo štiri, prihodnje leto spet štiri. A še vedno so v podjetju potrebni dobri delavci, brez tega tudi roboti ne delajo," je za STA dejal Orovič.

Robotehniko je ustanovil pred petimi leti, sprva pa so se ukvarjali le s strojegradnjo. "Stroje smo imeli le zato, da smo za lastno proizvodnjo strojegradnje delali svoje dele. Nato pa smo začeli storitve ponujati tudi drugim in imeli srečo, ki je za podjetništvo nujna. Za nemško podjetje Interroll, ki je največji proizvajalec elektromotorjev v Evropi, smo delali manjše stvari. To podjetje je nato začelo iskati kooperanta, ki bi delal zanje, in to nam je bilo pisano na kožo. Naredili smo vzorce, nesli v Nemčijo pokazat, jih navdušili in dobili posel," je povedal Orovič.

Največ izvozijo v Nemčijo, pa tudi v ZDA

Sledile so ponudbe za posle z drugimi partnerji, danes tako Robotehnika dela za približno 20 različnih podjetij. Največ za nemški trg, nekaj za Avstrijo in Slovenijo, pa tudi za ZDA in Švico. Trenutno izvažajo 60 odstotkov svojih izdelkov.

Prvo leto je število delavcev zraslo z dveh na 13, trenutno pa imajo 36 zaposlenih, večina jih dela v proizvodnji. Lani so imeli pet milijonov evrov prihodkov in 550 tisoč evrov dobička.

Foto: STA Robotehnika je bila letos nominirana tudi za gazelo podravsko-pomurske regije, lani pa za Delovo podjetniško zvezdo.