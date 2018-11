Preverite ponudbo zazidljivih parcel

Oglasno sporočilo

Za božič vse poti vodijo domov. Z aktualno ponudbo stavbnih zemljišč in nepremičnin je odločitev za novi dom še bližja kot poprej. Družba za upravljanje terjatev bank ponuja rešitve za družine, ustvarjalne posameznike ter domače in tuje investitorje. Razpoložljiva ponudba obsega zemljišča v krajih po vsej Sloveniji. Spremljajte celotno ponudbo na tej povezavi in preverite izpostavljene lokacije.

Ljubljana in okolica

Zazidljivo zemljišče Zgornje Gameljne

Nepremičnino v Zgornjih Gameljnah sestavlja več zemljišč različnih namembnosti. Šest parcel je razporejenih za staro tovarno Rašice oziroma zahodno in severozahodno. Zemljišča ne predstavljajo zaključene celote. Za območje zemljišč je predvideno sprejetje Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN).

Možen je nakup posameznih sklopov, pri čemer se cena sklopov izključno z zemljišči za stanovanjsko gradnjo giba od 100 EUR/m2 do 140 EUR/m2 + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe prek obrazca na tej povezavi.

Štiri parcele za hiše v Ljubljani

Na ulici Jožeta Mirtiča v Ljubljani (katastrska občina Trnovsko predmestje), umaknjeno iz strogega središča Ljubljane v mirnejši stanovanjski okolici, so na voljo štiri samostojne parcele velikosti od približno 600 do 700 kvadratnih metrov. Parcele v neposredni bližini reke Ljubljanice omogočajo gradnjo nizkih eno- in dvostanovanjskih hiš ali dvojčkov višine do 11 metrov. Zemljišča se lahko pohvalijo z zelo dobro lokacijo za udobno družinsko življenje v neposredni bližini strogega mestnega jedra in so le nekaj minut oddaljena od vpadnice na ljubljansko obvoznico. V neposredni bližini se nahaja vsa potrebna javna infrastruktura. Služnost na dostopni cesti bo urejena, zato bo pridobitev gradbenega dovoljenja možna takoj.

Odlična lokacija ter komunalna opremljenost zemljišč ponujata visoko investicijsko vrednost in smelo odločitev za prihodnost.

Za več informacij pišite na masa.zlajpah-pus@dutb.eu

Zazidljivo zemljišče Radomlje

V bližini Pelechove ceste 18 v Radomljah se nahaja nepremičnina v skupni izmeri 1.525 kvadratnih metrov. V naravi predstavlja sklop funkcionalnih površin in zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov ter tako predstavlja dobro priložnost za izgradnjo novega doma in investicijo.

Lokacija je obdana z drugimi stanovanjskimi objekti ter javno infrastrukturo.

Prodajna cena znaša 160.000 EUR + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Primorska

Zemljišče za gradnjo Sečovlje

4.224 kvadratnih metrov zemljišča v manjšem naselju Nova vas nad Dragonjo v Sečovljah ponuja priložnost za izgradnjo stanovanjskih objektov ter investicijo v prihodnost. V vasi je urejena vsa javna infrastruktura ter povezava z vsemi večjimi primorskimi mesti. Dostop do zemljišča je urejen z javne ceste in prek zemljišča, ki je prav tako v lasti DUTB. Nova vas ponuja prijetno in mirno življenjsko okolje, v zelenem, vinorodnem predelu Južne Primorske.

Prodajna cena znaša 290.000 EUR + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Tinjan

Zazidljivo stavbno zemljišče za mešano urbano rabo, tj. za stanovanja, kmečka gospodarstva in dopolnilne dejavnosti, se nahaja v naselju Urbanci v katastrski občini Tinjan. Na voljo sta dva sklopa zemljišč z delnim pogledom na morje v skupni izmeri 1.366 kvadratnih metrov. Možen je nakup enega ali obeh sklopov.

Prodajna cena sklopa 2 (515 m2) znaša 35.000 EUR + pripadajoči davek, prodajna cena sklopa 3 (851 m2) pa 55.000 EUR + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Vanganel

V naselju Vanganel, ki se nahaja približno sedem kilometrov jugovzhodno od Kopra, je na voljo 2.773 kvadratnih metrov stavbnega zemljišča. Pravokotno zemljišče je v naklonu in ima urejen dostop po lokalni asfaltirani cesti. Lokacija je primerna tudi za razvoj manjšega stanovanjskega naselja v bližini obale.

Prodajna cena znaša 120.000 EUR + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Gorenjska

Bohinjska Bistrica

V bližini Jelovške ceste, v Bohinjski Bistrici, se nahaja 4.028 m2 veliko zemljišče. Na voljo je 16 zazidljivih in komunalno opremljenih stavbnih zemljišč, primernih za izgradnjo večstanovanjskih stavb. Parcele se nahajajo v občini Bohinj, v naselju Bohinjska Bistrica. Osnovna namenska raba zemljišč je gradnja stanovanjskih objektov, kar prinaša tudi poslovno priložnost za manjše in večje investitorje, ki želijo razviti svoj potencial. Trenutno so na prodaj vse parcele skupaj v paketu.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe preko obrazca, ki ga najdete tej povezavi.

Za več informacij pišite na iva.kozar@dutb.eu

Zemljišče Moste pri Komendi

Zemljišče na sočni in mirni lokaciji v Mostah pri Komendi v skupni velikosti 2.785 kvadratnih metrov ponuja priložnost za stanovanjsko gradnjo. Neposredno okolico predstavljajo pretežno enostanovanjske hiše ter novejše naselje dvojčkov.

Prodajna cena znaša 195.000 EUR + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Okolica Maribora

Jarenina

V občini Pesnica pri Mariboru je na voljo 717 kvadratnih metrov veliko zemljišče za gradnjo individualne stanovanjske hiše. Parcela se nahaja v neposredni bližini osnovne šole ob stranski asfaltirani cesti na manjšem hribu.

Cena za nakup stavbnega zemljišča znaša 17.990 EUR + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Spodnja Polskava

Stavbno zemljišče v izmeri 3.706 kvadratnih metrov v Spodnji Polskavi se nahaja v bližini stanovanjskih hiš in kmetij. Zemljišče je primerno za gradnjo šestih stanovanjskih enot. Dostop do parcel je urejen z glavne ceste. Komunalna infrastruktura je ob robu parcel.

Cena za nakup stavbnih zemljišč znaša 85.238 EUR + pripadajoči davek.

Vabljeni k oddaji nezavezujoče ponudbe na tej povezavi.

Poleg odločitve za nakup zemljišča in izgradnje hiše so na voljo tudi hitrejše rešitve in že zgrajene hiše.

