Preverite, koliko je po novem vredna vaša nepremičnina

Geodetska uprava RS (Gurs) je poskusno zagnala vrednotenje po novem sistemu. Lastniki lahko prek spleta preverijo, kakšna je vrednost njihove nepremičnine z dne 1. januarja 2019.

Nato lahko do 15. novembra vložijo pripombe, ki jih bodo občine zbrale, se do njih opredelile in jih posredovale Gursu v obdelavo. Gurs jih bo pregledal in prilagodil modele ter predlagal vladi, da modele sprejme do marca 2020, so povedali v Gursu.

Vrednost nepremičnine lahko preverite na tej spletni povezavi.

Prejšnji zakon s pomanjkljivostmi

Sistem množičnega vrednotenja je bil prenovljen z novim zakonom, ki je začel veljati januarja lani in s katerim so želeli pred novim ciklom splošnega vrednotenja nepremičnin odpraviti pomanjkljivosti v prejšnjem zakonu, na katere je leta 2013 opozorilo ustavno sodišče.

Foto: Ana Kovač

Novi zakon med drugim določneje opredeljuje sistem vrednotenja, tako da bo vrednosti mogoče uporabiti tudi za potrebe obdavčenja. Javnosti omogoča sodelovanje v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, poleg tega bodo lahko lastniki ugovarjali posplošeni vrednosti nepremičnine z dokazovanjem posebnih okoliščin.

Se obeta davek na nepremičnine?

Sistem množičnega vrednotenja bi lahko bil prvi korak k davku na nepremičnine. Aprila so na ministrstvu za finance dejali, da pripravljajo pravne podlage.

"S skupino pravnih strokovnjakov se proučujejo pravno sprejemljive rešitve, obenem se usklajujejo tudi nekatera bistvena strokovna vprašanja, kot so način določitve davčne osnove, primerne davčne stopnje in tako dalje," so aprila povedali na ministrstvu.

Na zadnje so se v javnosti pojavljale napovedi, da bi stanovanjske nepremičnine obdavčili z 0,1 odstotka vrednosti nepremičnine, poslovne in industrijske nepremičnine z 0,6 odstotka, kmetijska zemljišča z 0,15 odstotka in gozdna zemljišča z 0,07 odstotka. Tukaj si lahko izračunate vrednost morebitnega novega davka.

Če bi bil sprejet novi davek, bi ta nadomestil nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja in pristojbino za uporabo gozdnih cest.