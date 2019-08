Preveč turistov? Ljubljana bo dobila še 1.400 hotelskih sob

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ljubljana v zadnjih letih beleži strmo rast obiska turistov, v prihodnjih treh letih pa naj bi še za polovico povečali število hotelskih sob. Vlagatelji se očitno požvižgajo na nekatere pritožbe, da je turistov preveč, in računajo na to, da bo povpraševanja še več. Kje se gradijo novi hoteli in kje so glavni izzivi za prestolnico ob turističnem bumu?

Ljubljanski turizem je v zadnjih osmih letih doživel velik razmah. V tem času se je število nočitev povzpelo za 159 odstotkov, z nekaj več kot 841 tisoč leta 2010 na lanski rekord, ko je Ljubljana prvič presegla številko dva milijona nočitev. Tudi prva polovica letošnjega leta nadaljuje trend zadnjih let in v Ljubljani predstavlja okrog 10-odstotno rast prihodov turistov.

Avgusta več kot 96-odstotna zasedenost hotelov

"Glede na trenutno povprečno letno zasedenost hotelskih zmogljivosti lahko rečemo, da je hotelskih zmogljivosti premalo," meni Maja Uran Maravić. Foto: Ana Kovač V prestolnici je kot posledica vse glasnejši glas ulice, predvsem v središču mesta, ki meni, da je turistov preveč in da so ti že začeli vplivati na kakovost življenja.

"Okvirno je v Ljubljani razmerje med turisti in prebivalci 3:1, na zares nasičenih destinacijah pa govorijo o 40:1 in več," na vprašanje, ali je v Ljubljani preveč turistov, odgovarja Maja Uran Maravić s Fakultete za turistične vede.

Po njenih besedah je bila Ljubljana dobro pripravljena na večje število, saj so se pravočasno odločili za zaprtje središča mesta za avtomobile, uredili parkirišča in nabrežje Ljubljanice, ki se vije vzdolž mestnega središča.

Lani je bila zasedenost ljubljanskih hotelov na letni ravni 76-odstotna, najbolj pa so bili zasedeni v avgustu, ko se je številka povzpela na več kot 96 odstotkov. Ljubljanski hoteli so v zadnjih letih v poletnih mesecih tako rekoč razprodani, smo ugotavljali že pred dvema letoma.

Dvig povprečne cene za hotelske sobe

Ob rasti števila turistov se je v Ljubljani dvignila tudi povprečna cena za hotelske sobe (upoštevali so en petzvezdični, sedem štirizvezdičnih in dva trizvezdična hotela). Po podatkih Združenja hotelirjev Slovenije je lani povprečna cena znašala 110,8 evra bruto, kar je 20 evrov več kot pred dvema letoma. K temu je treba dodati, da leta 2016 v Ljubljani še ni bilo petzvezdičnega hotela InterContinental.

"Če gledamo povprečno potrošnjo za nastanitev v Sloveniji, potem je to dobra cena. Če se primerjamo z zahodnoevropskimi cenami, imamo še možnosti rasti," povprečno ceno v Ljubljani komentira Uran Maravićeva.

Skupno skoraj 9.700 postelj Po podatkih Turizma Ljubljane je v Ljubljani 34 hotelov, ki imajo skupaj 2.727 sob. Če k temu dodamo še dodatne sobe in postelje v penzionih, apartmajih in upoštevamo še Airbnb, je v Ljubljani na voljo 9.700 postelj.

Do leta 2022 še 45 odstotkov več hotelskih sob

Čeprav se sprehajalcu po središču Ljubljane morda zdi, da so ulice zaradi številnih turistov težko prehodne, lahko v naslednjih letih pričakujemo še višje številke. Krovna organizacija za turizem v prestolnici Turizem Ljubljana do leta 2022, torej čez tri leta, napoveduje 1.400 novih hotelskih sob, kar pomeni 45-odstotno povečanje zmogljivosti na okrog 4.100 hotelskih sob. Številki pritrjujejo tudi napovedi o gradnji več hotelov v bližnji prihodnosti in povečanju ter prenovi obstoječih.

Maja Uran Maravić s Fakultete za turistične vede. Foto: Turistica "Hotelskih zmogljivosti je premalo," se strinja Uran Maravićeva in dodaja, da Ljubljani primanjkuje mednarodno prepoznavnih hotelskih verig višje kakovosti. Ob tem bo eden največjih izzivov v prihodnjih letih ustvarjanje motiva za vračanje turistov vsako leto in večkrat na leto.

"Pri prostočasnih (leisure, ang.) beležimo enormne rasti, poslovni segment pa ni rasel z enako hitrostjo, zato je tu še veliko možnosti rasti," meni Uran Maravićeva.

Kje vse bodo gradili?

Vzpodbudne turistične številke, ob katerih se smeji hotelirjem, so prebudile in opogumile več investitorjev h gradnji novih hotelov, ki pričakujejo rast povpraševanja.

Po napovedih različnih investitorjev bo Ljubljana v prihodnjih letih dobila vsaj štiri nove hotele. Na Kolodvorski so poleti začeli graditi Neuhas, kjer bo ob sedmih stanovanjih okrog 55 hotelskih sob.

Po več letih mirovanja in spremembah projekta bodo jeseni začeli graditi Šumi, kjer bo ob stanovanjskem delu še hotel s 160 sobami.

Družbo na drugi strani bavarskega dvora bo dobil tudi InterContinental. Ob stolpnici Telekoma Slovenije gradi Zlatarna Celje hotel, kjer naj bi bilo 300 sob. Zlatarna ima iz preteklosti že izkušnje z investiranjem v gradnjo hotelov, saj so pred sedmimi leti odprli hotel Plaza v BTC.

V kategorijo novih hotelov bi lahko uvrstili tudi hotel Bellevue v Tivoliju, ki je po več kot desetletju propadanja pred oživitvijo. Njegov lastnik je pred dvema letoma postal največji uvoznik eksotičnega sadja pri nas (predvsem banan) Izet Rastoder, nekdanji predsednik nogometne Olimpije. Kupil ga je od Jordancev, po napovedih pa naj bi do konca poletja dobili gradbeno dovoljenje, rušitev in gradnjo pa naj bi končali do konca prihodnjega leta. V njem naj bi bilo po obnovi okrog 100 sob.

Gradnjo novega hotela napoveduje tudi lastnik edinega petzvezdičnega hotela v Ljubljani. Srbska podjetja v lasti Delte naj bi že kupila zemljišče v prestolnici, več podrobnosti pa ne razkrivajo.

Povečanja Monsa, prenove Leva in Centrala

Poleg gradnje novih hotelov je tudi več obstoječih hotelirjev napovedalo prenove in širitve. 200 novih sob bo dobil hotel na obrobju mesta Mons, ki spada pod verigo Four points by Sheraton. Več prenov bo deležen Hotel Lev na Gosposvetski ulici, kjer bodo dodali 50 novih sob, nekaj več kot deset sob pa je pridobil Hotel Central, ki spada pod Hotele Union.

Uran Maravićeva: Največja grožnja je Aribnb

Foto: Reuters V eni od raziskav krovne občinske organizacije za turizem Turizem Ljubljana so meščani kot najbolj izstopajoče probleme, povezane s turisti, opisovali gnečo in zvišanje cen. Ob tem so se v veliki meri spremenili tudi podnajemniki v središču, kjer klasični dolgoročni najem vse bolj nadomešča kratkotrajni najem, ki jih na primer ponuja ena najbolj znanih svetovnih platform Airbnb. To je po mnenju Uran Maravićeve tudi večja past kot pa samo število turistov.

"Tisto kar trenutno vzbuja skrb, je nenormalna rast drugih vrst nastanitev, ki ne ustvarjajo takšne dodane vrednosti in zaposlitev, in predvsem tistih nastanitev, ki niso zakonsko urejene," opozarja Uran Maravićeva.