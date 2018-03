Premožneži začeli reševanje gradbenega okostnjaka sredi Mengša

Krajane Mengša je nedavno presenetil poziv, naj z območja objekta, ki že vrsto let kazi podobo mesta ob vznožju Kamniških Alp, umaknejo parkirana osebna vozila. V gosto poseljenem območju namreč kronično primanjkuje parkirnih mest, dolgoletno iskanje kupca za objekt pa je vsakodnevno izkoriščalo na desetine krajanov, ki so se s tem izognili občinskim kaznim.

Iz obvestila je razvidno tudi, da ima objekt novega lastnika. To je postala družba Prva hiša, ki se ukvarja z razvojem stanovanjskih in poslovnih projektov in je v zadnjih letih postala eden večjih igralcev na našem nepremičninskem trgu.

Spodletela prva prodaja

To pa ni edino presenečenje. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je konec leta 2016 nedokončani objekt prodala drugemu kupcu, podjetju Apolonij iz Kamnika. Že takrat smo opozarjali, da izbrani kupec ni sposoben financirati večmilijonskega projekta, kar se je z zamenjavo kupca in prihodom Prve hiše tudi potrdilo.

Foto: Siol.net "Za nakup smo se odločili, ker je dokončanje in prodaja stanovanjsko-poslovnega kompleksa v središču mesta sicer zahtevna, a dobra poslovna priložnost," je po nedavnem sestanku z občinsko upravo povedal direktor Prve hiše Frano Toš.

Večji del trgovskega objekta, ki ga sestavljajo en večji ter pet manjših prostorov, je že oddan in bo predvidoma vseljen jeseni 2018. "Prodaja stanovanj pa se bo začela predvidoma že maja, ko bodo izpolnjeni nekateri pogoji," je napovedal Toš.

Najeli devetmilijonsko posojilo

Koliko je morala Prva hiša plačati za kompleks, v katerem je predvidenih 80 stanovanj, več velikih in manjših trgovskih prostorov ter podzemna garaža, ni znano. Po dostopnih informacijah pa so v DUTB zanj pričakovali najmanj šest milijonov evrov.

Foto: spletna stran DUTB V sosesko spada tudi starejši, delno porušeni objekt Kančeva hiša, namenjen za stanovanjsko in poslovno uporabo.

V Prvi hiši so pred nakupom nedokončanega objekta ustanovili podjetje EVIO, po naših podatkih pa so tudi že prišli do potrebnih finančnih virov za dokončanje projekta. Pri Gorenjski banki so dobili 9,4 milijona evrov vredno projektno financiranje, ki ga morajo poplačati do leta 2020.

Od slabe banke že kupili Kostanjeve cvetove

Poslovno-stanovanjski objekt v Mengšu je drugi večji nepremičninski projekt, ki ga je družba Prva hiša odkupila od slabe banke.

Jeseni 2016 je od DUTB odkupila osem nedokončanih blokov v stanovanjski soseski Kostanjevi cvetovi v Dolu pri Ljubljani, ki jih je gradil propadli kočevski gradbinec Gramiz, a je gradnja obstala v drugi fazi.

DUTB je Kostanjeve cvetove prodajala za tri milijone evrov, a je ponudbe za nakup oddalo več ponudnikov, v nadaljnjih pogajanjih pa se je cena zvišala.

Foto: Bor Slana Ob njihovem nakupu je direktor Prve hiše Frano Toš napovedal, da bodo stanovanja predvidoma dokončali do poletja, prodajo pa naj bi začeli v začetku lanskega leta.

Trenutno se ukvarjajo tudi s projektom Mivka Trnovo, gradnjo osmih butičnih stanovanj na elitni lokaciji v ljubljanskem Trnovem. V preteklosti so med drugim zgradili hiše v Smrjenah pri Škofljici in pri Pijavi Gorici.

Njihov največji dosedanji projekt je bila gradnja soseske Tacenski dvori v Ljubjani, v kateri je 316 stanovanj, devet lokalov in več kot 400 parkirnih mest v garaži.

Med partnerji tudi nekdanji lastnik Najdi.si

V Prvi hiši je sicer združenih več znanih slovenskih poslovnežev, ki imajo za seboj številne uspešne in tudi manj uspešne zgodbe.

Največji lastnik je Frano Toš, ki se že dalj časa ukvarja z razvojem nepremičninskih projektov. Od leta 2011 ima v lasti podjetje Interdom-razvoj.

Zvone Jagodic je eden od največjih lastnikov Prve hiše. Foto: STA Pred tem je Toš sodeloval pri najmanj enem propadlem nepremičninskem projektu. Na Brezovici je hotel zgraditi 13 enostanovanjskih hiš in tudi že dobil gradbeno dovoljenje, vendar je projekt zaustavila Raiffeisen banka, ki je ustavila financiranje. Zaradi tega sta v stečaju končali dve njegovi podjetji, Dali Vile in INH.

Drugi največji lastnik Prve hiše je Zvone Jagodic, ki je bil soustanovitelj spletnega iskalnika Najdi.si. Tega je leta 2007 drago prodal Telekomu Slovenije. Posel se je znašel pod drobnogledom organov pregona, ki so nekdanjemu vodstvu Telekoma očitali oškodovanje družbe v vrednosti več kot sedem milijonov evrov.

Po tem, ko je Jagodic unovčil lastništvo v nekoč najbolj popularnem spletnem iskalniku pri nas, je bil dejaven na področju start-upov. Kot poslovni angel je vlagal v številne manjše zgodbe. Leta 2015 je na primer postal solastnik pohištvene družbe Lina Design.