Predsednik uprave mariborske livarne razočaran nad odnosom lastnikov do podjetja

Šenija trdi, da vsaj do današnjega dne noben račun ni bil zaprt. Foto: STA Družba naj bi imela že od prejšnjega tedna pri BKS banki zablokiran račun, a Šenija trdi, da vsaj do današnjega dne ni bil noben račun zaprt. Ob tem je poudaril, da so v zadnjem letu dni podpisali za skoraj 150 milijonov evrov nominacij za nove posle do leta 2030, največja težava pa je bila visoka rast cen energentov.

"Od države smo dobili bombonček v višini 133 tisoč evrov, za energijo pa plačali 2,5 milijona evrov več, torej dvakrat več kot pred podražitvijo. Vsega tega nismo mogli prenesti na naše kupce v avtomobilski industriji," je dejal Šenija in dodal, da so zaposleni za zdaj dobili vse prejemke z izjemo polovice letošnjega regresa, ki naj bi jo dobili do konca zakonsko določenega roka.

Število zaposlenih z nekaj več kot 500 znižali na okoli 350

V podjetju so se trudili s programom prestrukturiranja, v sklopu katerega so število zaposlenih z nekaj več kot 500 znižali na okoli 350, pri čemer so obdržali iste proizvodne zmogljivosti in na ta način zvišali produktivnost. Kljub temu državi ni uspelo najti primernega strateškega lastnika, očitno ta niti ne želi več pomagati pri premostitvi težav, čeprav ima družba dovolj dela in nenazadnje državi plačuje šest milijonov evrov prispevkov letno.

Mariborska livarna je lani ob 43 milijonih evrov prihodkov znova beležila 3,6 milijona evrov izgube, ki jo je državni lastnik na junijski skupščini pokril z znižanjem osnovnega kapitala.

V Slovenskem državnem holdingu (SDH) so za STA potrdili, da je nemški Mutares, ki že ima v lasti koprski Cimos, od namere za prevzem proizvodnje odstopil 14. septembra. Tako ta, kot še en zainteresirani kupec, naj bi namreč letos po njihovem bila družbo pripravljena prevzeti brezplačno ob večmilijonski nepovratni državni pomoči, ki pa je zaradi EU pravil prepovedana.

Z omenjenim potencialnim vlagateljem so se lastniki neuspešno pogajali skoraj leto in pol, vmes je bila ena od možnosti tudi selitev proizvodnje v kidričevski Talum, kamor naj bi se zdaj po pisanju Večera, če bodo MLM dejansko zaprli, selilo okoli sto zaposlenih.

V ozadju pogovorov dobrih 50 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče

Vseskozi so se v javnosti pojavljale tudi informacije, da je v ozadju pogovorov tudi dobrih 50 tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče v neposredni bližini mestnega središča ob Dravi, kjer stoji MLM, in naj bi bilo zanimivo za druge vlagatelje. SDH naj bi si namreč nameraval desetmilijonsko terjatev poplačati z zemljišči.

MLM se je v težavah znašla že pred dobrim desetletjem, ko je insolventnost razglasila njihova takrat največja lastnica Metalka s sedežem na Dunaju, pozneje pa so Nova KBM, Abanka Vipa in Probanka del svojih v podjetje vloženih kreditnih sredstev konvertirale v kapitalske deleže. Ker te leto pozneje niso želele dokapitalizirati podjetja, je MLM aprila 2013 šla v prisilno poravnavo, njeni hčerinski družbi Sanitec in Armal pa v stečaj, zaradi česar je brez dela ostalo 200 ljudi.

Evropska komisija je oktobra istega leta odobrila državno poroštvo MLM za 5,1 milijona evrov državne pomoči, podjetje pa se je usmerilo predvsem v avtomobilsko industrijo. V zadnjih letih so se izjalovili vsi poskusi prodaje podjetja, ki je kljub dovolj dela samo v zadnjih treh letih naredila skoraj osem milijonov evrov dodatne izgube.

Podjetje od leta 2016 posluje z izgubo

Kljub intenzivnim aktivnostim finančnega prestrukturiranja in načrtnim prizadevanjem za ohranitev podjetja MLM ni uspelo v celoti izvesti poslovnega prestrukturiranja, saj od leta 2016 dalje posluje z izgubo, so pojasnili v državnem holdingu.

Podjetje je v izjemno težkem položaju, so poudarili, SDH pa kot lastnik zaradi pravil EU nima več na voljo razpoložljivih ukrepov za nadaljnjo finančno podporo in zagotavljanje potrebne likvidnosti družbi. Ti bi namreč šteli za državno pomoč, ki pa je mariborskemu podjetju po evropskih pravilih ni več mogoče dodeliti, saj jo je v zadnjih desetih letih že prejela.

V zadnjem letu je MLM porabila tudi celoten denarni depozit v vrednosti 3,5 milijona evrov, ki ji ga je DUTB zagotovila kot zavarovanje za izdano bančno garancijo dobaviteljem za zagotovitev daljših plačilnih rokov.

V SDH opozarjajo, da ne smejo izvajati transakcij pod neekonomskimi pogoji oziroma transakcij, ki jih v enakih okoliščinah ne bi izvedel zasebni investitor, saj vse takšne transakcije štejejo za državno pomoč.

Ob tem poudarjajo, da so glede potencialnih rešitev ves čas sodelovali z gospodarskim ministrstvom, ki je SDH seznanil, da kakršnakoli nadaljnja državna pomoč, bodisi s strani SDH ali države, ni več mogoča.