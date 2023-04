Predsednik uprave Elektro Maribor zapušča položaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Matej Pušnik (ISR)

Predsednik uprave družbe Elektro Maribor Jože Hebar z današnjim dnem zapušča položaj. Do imenovanja nove uprave bo vodenje družbe prevzel zdajšnji član nadzornega sveta družbe Jure Boček, so sporočili iz družbe Elektro Maribor.

"Nadzorni svet družbe Elektro Maribor se je s predsednikom uprave družbe Elektro Maribor sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje mandata. Predsedniku uprave Jožetu Hebarju tako preneha mandat 5. aprila," so zapisali v sporočilu za javnost.

Boček bo tako opravljal funkcijo predsednika uprave do imenovanja nove uprave družbe Elektro Maribor. V tem času ne bo deloval kot član nadzornega sveta. Boček je univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ki je od leta 2009 zaposlen v družbi Adesco, kjer je tehnični direktor, so še pojasnili.

Hebar nasledil Soviča

Hebar je na čelo mariborskega elektrodistributerja sedel po tistem, ko je moral sredi novembra 2021 mesto predsednika uprave po devetih letih vodenja zapustiti Boris Sovič. Nadzorni svet družbe ga je namreč na izredni seji razrešil iz poslovnih razlogov in na njegovo mesto kot vršilca dolžnosti postavil Hebarja, dotedanjega predsednika nadzornega sveta družbe.

Sovič, sicer nekdanji mariborski župan iz vrst SD, je vse razloge, zaradi katerih ga je nadzorni svet družbe razrešil, zavrnil in zatrdil, da je bila odločitev nadzornikov politično motivirana in sprejeta, še preden so bili znani razlogi zanjo.

Hebar je upravljal funkcijo predsednika uprave s polnimi pooblastili od 21. februarja 2022, ko ga je na to funkcijo imenoval nadzorni svet.