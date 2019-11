Pred očmi guvernerja Vasleta mešetarijo z banko

Banka Slovenije je regulator domačega bančnega sistema. Skrbi tudi za to, da imajo domače banke dolgoročno stabilne in v finančnem smislu trdne lastnike. A te naloge Banka Slovenije, ki jo vodi guverner Boštjan Vasle, vsaj v primeru Hranilnice Lon ni opravila.

Tudi zato danes v resnici nihče ne ve, kdo je resnični lastnik druge najmanjše bančne ustanove pri nas. Največji paket delnic Lona obvladuje švicarsko podjetje Kylin Prime Group. To je s pomočjo domačih vplivnežev načrtovalo več kot 15 milijonov evrov vreden prevzem hranilnice, ki pa bo zelo verjetno spodletel.

Po naših informacijah mora zdaj Kylin Prime Group, ki naj bi upravljal denar azijskih vlagateljev, do konca tega meseca najti kupca za večinski delež v Lonu. Če delnic ne bo prodal, ga lahko doleti tudi do pol milijona evrov visoka globa bančnega regulatorja.

Toda v švicarskem podjetju so se očitno odločili za tretjo pot - iskanje obvodov, s pomočjo katerih bi še naprej obvladovali Lon.

Kdo vse kupuje delnice Lona?

V zadnjih dneh so tako v lastništvo Lona začeli vstopati novi vlagatelji, ki na prvi pogled uradno niso povezani s Kylin Prime Group. V njihovih rokah je že najmanj 20 odstotkov vseh delnic hranilnice. Nekateri od teh se skrivajo za fiduciarnimi računi, drugi imajo sedež v tujini, delnice pa kupujejo, čeprav so bili še do pred kratkim povsem brez premoženja.

Pri vseh se pojavljajo indici, da jih v resnici upravljajo posamezniki iz Slovenije oziroma Kylin Prime Group. Konec prejšnjega meseca je eden od največjih uradnih delničarjev Lona postal za zdaj neznani vlagatelj, ki ima delnice shranjene na fiduciarnem računu pri ljubljanskem odvetniku Matjažu Titanu. Po zadnjih podatkih ima v rokah za nekaj manj kot 17 odstotkov delnic hranilnice.

Kdo je njihov resnični lastnik? "Žal vam na vaša vprašanja zaradi varovanja zaupnosti razmerja s stranko ne morem ponuditi konkretnih odgovorov," je bil kratek Titan. Delnice sta kupcu, ki ga zastopa Titan, prodala Srečko Kenda in Damir Šešet, znana finančnika in uveljavljena igralca na borznem parketu, ki sta paket delnic Lona hranila tudi za Kylin Prime Group.

Večina največjih delničarjev Lona je povezana s podjetjem Kylin. Ker nimajo dovoljenja za prevzem, jim je Banka Slovenije odvzela glasovalne pravice in naložila odprodajo delnic. Foto: Siol.net

Kar Banka Slovenije odredi, lastnik Lona krši

Banka Slovenije je letos švicarskemu podjetju odredila zmanjšanje večinskega deleža v Lonu, ker to zaradi težav pri dokazovanju izvora denarja ni dobilo dovoljenja za prevzem.

V Kylin Prime Group so se ukrepu regulatorja poskušali izogniti tako, da so delnice razpršili na več manjših deležev in jih prodali različnim, uradno nepovezanim podjetjem in posameznikom. Med njimi tudi Kendi in Šešetu. To so naredili le nekaj dni zatem, ko so uradno umaknili zahtevo za pridobitev kvalificiranega deleža v Lonu.

Miro Senica, vplivni ljubljanski odvetnik Foto: STA Tako so želeli zadržati vpliv v Lonu in si kupiti čas do legalizacije lastništva oziroma prodaje hranilnice. Pri iskanju kupcev in preprodaji delnic jim je sicer pomagal zdaj že nekdanji pooblaščenec Miro Senica, vplivni ljubljanski odvetnik.

Kljub temu je Banka Slovenije v inšpekcijskem nadzoru ugotovila, da je dejanski lastnik Lona še naprej Kylin, ki pravzaprav nosi večino finančnega bremena nakupa delnic. Zanje namreč sploh še ni v celoti prejel plačila. Zato je regulator izdal odredbo in Kylinu ter z njim povezanim lastnikom naložil odprodajo delnic.

Toda Kylinu se čas izteka. Po naših podatkih bi se lahko v njegove roke vrnile vse delnice, začasno "parkirane" na slamnate osebe. Ob podpisu pogodbe o prodaji je bilo dogovorjeno, da morajo kupnino poravnati v letu dni. Ta rok pa se izteče konec meseca. Če kupnina za delnice ne bo plačana, se delnice vrnejo Kylinu.

V dveh primerih se je to že zgodilo. Nedavno je namreč Kylin svoj delež z 9,94 odstotka povečal na 27,5 odstotka. Po naših podatkih sta mu delnice Lona vrnili dve podjetji, za katerima naj bi stal Rok Furlan, ljubljanski kralj betona. To pomeni, da Kylin spet krši zakon o bančništvu in presega dovoljeni delež v Lonu, ki je omejen na 10 odstotkov.

Na tem naslovu v Londonu domuje podjetje Unilink Consulting, ki na veliko kupuje delnice Lona.

Kljub temu je v zadnjih tednih delnice Lona začelo na veliko kupovati britansko podjetje Unilink Consulting, ki ga vodi 35-letna kitajska državljanka Juping Sun z začasnim prebivališčem v Liverpoolu. V rokah ima že več 2,5 odstotka delnic, vrednih najmanj 400 tisoč evrov.

Kdo je podjetju Unilink Consulting posodil denar za posle in ali je bil to Kylin Prime Group, ni znano. Po zadnjih podatkih pa premoženje podjetja predstavlja 100 britanskih funtov na bančnem računu. Še ena kitajska državljanka z bivališčem v Evropi, 27-letna Su Čang iz Luksemburga, je tam pred meseci ustanovila podjetje Rose Capital, ki je bilo prav tako nekaj časa med največjimi lastniki Lona.

V Banki Slovenije dogajanja v lastništvu Lona in (morebitnih) nadzorniških postopkov ne komentirajo.

Sledi prodaja Lona Miodragu Kostiću?

Kaj je končni cilj Kylin Prime Group? V podjetju vztrajajo, da imajo še vedno interes pridobiti strateško vlogo v Hranilnici Lon.

"Vsekakor nameravajo spoštovati in ravnati v skladu s sklepi in odločbami pristojnih regulatorjev," je v njihovem imenu sporočil odvetnik Pavle Pensa. Njihovo slovensko podjetje je pred dvema mesecema dobilo novo direktorico (Neli Lenček) in objavilo razpis za dve delovni mesti v računovodstvu.

Miodrag Kostić Foto: Vid Ponikvar Toda v vmesnem času se je iz Lona že moral posloviti predsednik nadzornega sveta Janko Medja. Maje se tudi položaj predsednika uprave Jake Vadnjala. Gre za ključna moža, ki sta Kylinu tlakovala pot do večinskega deleža v Lonu.

Ali je rezervni načrt za Kylin prodaja Lona, ni znano. V bančnih krogih sicer že dalj časa krožijo informacije, da si Lon ogleduje srbski tajkun Miodrag Kostić, ki je v Sloveniji že kupil Gorenjsko banko in ne skriva želje po širitvi. Potegoval se je tudi za nakup Abanke.

Predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak je že pred časom javno potrdil, da je mogoč nakup katere od hranilnic. Ali se s Kylinom že pogovarjajo o nakupu in kako daleč so pogovori, ni znano.