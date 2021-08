Poznate razlog prodaje nepremičnine, za katero se odločate?

Nakup napremičnine je eden najpomembnejših nakupov, ki jih boste naredili. Gre namreč za dolgoročno odločitev in velik finančni zalogaj , zato si je vredno vzeti čas in razmisliti o pomembnih vprašanjih. Zadnja stvar, ki jo namreč želite narediti, je ponuditi ogromno denarja, nato pa ugotoviti, da boste morali prenesti nepričakovane dodatne stroške za popravila in adaptacije, na katere niste bili pozorni pred odločitvijo za določeno nepremičnino.

Ko ste enkrat na svojem, vi postavljate pravila. Foto: Getty Images

Več nasvetov dobite pred nakupom hiše, bolje je

Nakup hiše ali stanovanja bo verjetno vaš največji življenjski finančni izdatek. In če se boste zadolžili, imate razlog več, da dobro pretehtate odločitev, hišo, za katero se odločate, do potankosti pregledate in s prodajalcem oz. nepremičninskim agentom predebatirate vsa pomembna vprašanja in pomisleke.

Smotrno se je po nasvet obrniti k prijatelju ali znancu, ki je že šel čez celoten postopek nakupa nepremičnine ali na nepremičninskega agenta, ki vam bo znal prisluhniti pri vaših potrebah, zahtevah in željah. Če poznate koga, ki se ukvarja z gradnjo in prenovo doma ter mu zaupate, naj gre z vami na ogled hiše ali stanovanja, saj bo prej opazil pomanjkljivosti, ki jih v valu navdušenja lahko sami spregledate.

Prenesite vodič Gorenjske banke z uporabnimi informacijami, ki vas bo na na preprost način popeljal skozi celoten postopek nakupa nepremičnine.







Preden se odločite za nakup nepremičnine, prodajalcu postavite prava vprašanja. To lahko odločilno vpliva na nakup le-te. Foto: Getty Images

Da bodo ogledi potekali čim bolj gladko, je tukaj seznam značilnosti nepremičnine, na katere bodite pozorni:

Kakšna je kvadratura nepremičnine?

Kakšna je postavitev sob?

Kakšno lokacijo ima nepremičnina?

Če gre za novogradnjo, v kateri fazi gradnje je nepremičnina?

V kakšni soseski se nahaja?

Kakšna je vrsta ogrevanja v stanovanju?

Kakšen je pod v stanovanju?

Kakšna je izolacija nepremičnine oz. stavbe, v kateri je stanovanje?

Koliko svetlobe ima stanovanje čez dan?

Ali ima nepremičnina vrt/teraso/balkon?

Katere priključke ima nepremičnina že urejene?

Ali sta urejeni električna in vodovodna napeljava?

Ali je urejena inštalacija za centralno kurjavo?

Na kakšnih mestih so vtičnice?

Kakšna okna ima stanovanje in kako je z njihovo predušnostjo?

Ali stanovanju pripada parkirno mesto?

Temeljito preglejte nepremičnino

Verjetno ste premislili o lokaciji nepremičnine, okvirni kvadraturi, želenem številu prostorov, morebitnem vrtu ... Vendar pa je pri nakupu nepremičnine treba preveriti še veliko več.

Za nakup nepremičnine si vzemite dovolj časa. Ne rezervirajte termina za ogled, če imate po tem še druge opravke. Naredite čim več slik in videoposnetkov ter jih doma večkrat preglejte. Preverite električno in vodovodno napeljavo, ohranjenost tal in morebitne poškodbe zaradi vode, izolacijo, pozorni bodite na madeže v kotih prostorov zaradi vlage ... S seboj imejte beležko in si vse zapisujte. Naredite seznam morebitne prenove in okviren proračun – tako se boste lažje pogajali za ceno.

Na koncu natančno preverite vse dokumente, zgodovino nepremičnine in opravljenih del. Pred končno odločitvijo se dogovorite za ponovni ogled ali več njih.

Poskrbite za podroben ogled same napremičnine in pregled vseh pripadajočih dokumentov. Foto: Getty Images

Pri nakupu hiše, še posebej če nimate izkušenj in ne želite sprejemati prenagljenih odločitev, je vredno prodajalcu oz. nepremičninskemu agentu zastaviti spodnja vprašanja, ki lahko vplivajo na vaš nakup:

Zakaj ste se odločili za prodajo?

Kako dolgo so trenutni stanovalci živeli v stanovanju/hiši?

Kako dolgo je nepremičnina že naprodaj?

Je nepremičnina zemljiškoknjižno urejena? Ali so na nepremičnini plombe?

Kako visoko je vplačilo v rezervni sklad?

Kako visoki so stroški po posameznih postavkah?

Ali je okolica hrupna podnevi oz. ponoči?

Koliko svetlobe dobi stanovanje čez dan?

Je v stavbi dovoljeno imeti hišne ljubljenčke?

Se je v stanovanju kdaj kadilo?

Kakšni so sosedje? Ste zaznali, kakšno je vzdušje med njimi?

Ali je v stavbi stanovanja kakšna kolesarnica ali drugi skupni prostori?

Ali je v ceno vključena garaža/parkirno mesto/klet? Če je vključeno parkirno mesto, ali je lastniško in vpisano v zemljiško knjigo? Če ni, je parkiranje rešeno kako drugače?

Kako je stavba izolirana?

Ali je stanovanje vseljivo takoj ali se mora še kaj obnoviti?

Kdaj je bila nepremičnina nazadnje obnovljena? Kaj pa streha/fasada/okna/pod?

Je bila obnovljena tudi vodovodna napeljava?

Je bila obnovljena električna napeljava?

Kako se nepremičnina ogreva? Koliko so stari radiatorji?

Se nepremičnina prodaja prosta bremen (osebna služnost, krediti, izvršbe)?

Ali so v bližini nepremičnine: šola, vrtec, trgovina, zdravstveni dom oz. bolnišnica, banka, javni prevoz … ?

Najem kredita vam omogoča hitrejši, preprostejši in udobnejši začetek

Nakup ali gradnja doma nedvomno veljata za eno najpomembnejših življenjskih naložb. Doma ne boste mogli kupiti, dokler ne preverite svojih osebnih financ, ki vključujejo redne dohodke in stroške ter vašo kreditno sposobnost, če nimate dovolj denarja prihranjenega.

Pri Gorenjski banki so pripravili akcijsko ponudbo stanovanjskega kredita. Dogovorite se za termin obiska in pripravili vam bodo individualno oblikovano posebej za vas.

Razlogi, zaradi katerih je stanovanjski kredit dobro najeti pri Gorenjski banki:

S stanovanjskim kreditom je mogoče poplačati obstoječi kredit.

Stanovanjski kredit je mogoče najeti tudi ob zaposlitvi za določen čas, a je pogoj zastava nepremičnine.

Če se za stanovanjski kredit z istim namenom odloči več družinskih članov, stroške odobritve krije le en kreditojemalec.

S stanovanjskim kreditom Gorenjske banke lahko financirate tudi nakup nepremičnine na Hrvaškem.