Pot digitalne preobrazbe podjetja s pomočjo IBM-izkušenj pri vpeljavi preizkušenih rešitev SAP

Na začetku leta 2020 je bilo poslovanje še običajno. Svetovno gospodarstvo je bilo operativno, dogodki so se odvijali nemoteno, prav tako je bilo mogoče potovati poslovno ali zasebno. Več kot polletne izkušnje so svet postavile na glavo. Vpliv bolezni covid-19 na svetovne gospodarske tokove je nepredvidljiv. Tako kot na vsa podjetja po vsem svetu je ta kriza vplivala tudi na uporabo digitalnih poslovnih rešitev in aplikativni ekosistem uporabnikov.

Digitalna preobrazba podjetij se nenehno izpopolnjuje. V zadnjem desetletju prehaja v naslednjo fazo – v fazo kognitivnega podjetništva. Za doseganje poslovnih rezultatov in izkušenj se uvajajo rešitve z uporabo Big Data in uporabo eksponentnih tehnologij, kot so AI: umetna inteligenca, Blockchain, Automation, IoT: Internet of Things, 5G in Edge. Če jih podjetje izkoristi za podporo svojemu poslovanju, lahko prinesejo nove poslovne vrednosti in neslutene rasti poslovanja.

Postati kognitivno podjetje

Vsi vstopamo v vznemirljivo, a hkrati tudi zahtevno obdobje preobrazbe podjetij naslednje generacije. Da bi postali kognitivno podjetje, je treba izpolniti tri tehnološke predpogoje, ti so:

Cloud – vpeljava poslovnih rešitev v oblaku, ki uporabljajo podatke kot novo valuto;

– vpeljava poslovnih rešitev v oblaku, ki uporabljajo podatke kot novo valuto; inteligentni delovni tokovi , ki združujejo poslovne procese s prej omenjenimi eksponentnimi tehnologijami;

, ki združujejo poslovne procese s prej omenjenimi eksponentnimi tehnologijami; uporabniška izkušnja, ki zagotavlja gradnjo zaupanja v blagovno znamko in rast v prihodnje.

Prehod k hibridnim strategijam z uporabo več različnih platform Cloud

Oblak je še vedno ključno tehnološko gonilo za digitalno preobrazbo. Omogoča nove poslovne modele na osnovi platforme, orkestriranje digitalnih ekosistemov in zagotavljanje povezanih izkušenj strank in zaposlenih. A čeprav je bilo 90 odstotkov podjetij po vsem svetu do leta 2019 "v oblaku", se je v resnici le 20 odstotkov njihovih delovnih obremenitev preselilo v oblačno okolje.

To novo poglavje evolucije oblaka zahteva, da se vodstvo podjetij odloča za vlaganje v hibridne rešitve in zmogljivosti različnih platform, ki so del javnih in zasebnih oblakov ter povezujejo rešitve on premise.

Ustvarjanje inteligentnih delovnih tokov

Kupci pričakujejo brezhibne ter prilagojene izkušnje na vseh kanalih. Inteligentni delovni tokovi, dopolnjeni z umetno inteligenco in z drugimi eksponentnimi tehnologijami, kot so avtomatizacija, Blokchain in IoT, bodo podkrepili sposobnost poslovnih platform za zagotavljanje izjemnih rezultatov (glej sliko 1).

S povezovanjem celotnih procesov na različnih platformah bodo organizacije lahko dosegle boljše rezultate po vrednosti, stroških in izkušnjah. Ko stranka odda zahtevek za zavarovanje avtomobila ali opreme, lahko sproži zahteve po vsem ekosistemu podjetja, razporeja zahteve za popravilo in druga obvestila ter se celo pogaja in izda plačila.

Izkušnje strank in zaposlenih

Na današnje potrošnike ne vplivajo samo izdelki ali storitve, temveč splošna izkušnja in ugled blagovne znamke. Stranke bodo podprle blagovne znamke, ki delijo njihove poglede na pomembna vprašanja, kot je trajnost, in hitro opustile tiste znamke, ki tega ne počnejo. Poslovne platforme pogosto gostijo tekmece, kar olajša primerjalno nakupovanje in potencialno zmanjša zvestobo blagovni znamki.

Blagovne znamke se ne morejo več zanašati na slepo zvestobo. Narekovalci trendov razumejo, da si morajo prislužiti zaupanje strank in ga znova zaslužiti z vsako transakcijo (glej sliko 2). Vsaka stična točka, od nabave izdelkov in storitev do dobave in pozneje, pripomore k izkušnji kupca. Hitrost in odzivnost sta ključnega pomena pri vsakodnevnem poslovanju.

