Pošta Slovenije s sindikatoma sklenila dogovor, zato stavke ne bo

Poslovodstvo Pošte Slovenije je z reprezentativnima sindikatoma v družbi, Sindikatom poštnih delavcev in Sindikatom delavcev prometa in zvez, končala pogajanja v sklopu socialnega dialoga, so sporočili iz omenjenega državnega podjetja. Stavke poštnih delavcev, ki je bila napovedana za 17. april, tako ne bo.

Iz Sindikata poštnih delavcev so pred dvema tednoma opozorili, da se položaj zaposlenih slabša, lastniki pa naj bi pričakovali, da se poštarji odpovedo priborjeni uskladitvi plač z inflacijo in pristanejo na znižanje števila zaposlenih.

Kakšne so podrobnosti dogovora, ni znano, v omenjenem sindikatu pa so pred pogajanji izhajali iz lanske kolektivne pogodbe o uskladitvi plač, ki bi se po njihovem izračunu morale zvišati za najmanj šest odstotkov. Tudi s tem bi sicer zaostajali za inflacijo, saj je ta lani presegla deset odstotkov.

Dogovorili naj bi se tudi o nefinančnem delu zahtev

Dogovorili naj bi se tudi o nefinančnem delu zahtev, kot je za Televizijo Slovenija povedala predsednica sindikata Dijana Kos, pa so s sporazumom zadovoljni, saj da so z njim dosegli maksimalno, kar so lahko v duhu zagotovitve socialnega miru in izboljšanja materialnega položaja zaposlenih.

O konkretnem izkupičku pogajanj ne želi govoriti nobena stran, po informacijah nacionalne televizije pa naj bi se plačna masa zvišala za 15 odstotkov, kar zaposlenim prinaša 50 evrov višje plače ter regres v višini 1.600 evrov, še dodatne finančne ugodnosti pa jim prinaša tudi stavkovni dodatek, ki so si ga poštarji izpogajali že leta 2019.