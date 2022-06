Poslovni asistent Bizi praznuje 15. rojstni dan!

Oglasno sporočilo

Poslovni asistent Bizi je letos upihnil že 15. svečko . Ponosni smo, da skupaj z vami že 15 let soustvarjamo slovenski poslovni prostor in da je poslovni asistent Bizi že 15 let vaš pomočnik pri sprejemanju pravih poslovnih odločitev.

V podjetjih vsak dan sprejemamo različne poslovne odločitve. In prave odločitve slonijo le na pravih in preverjenih podatkih. Ti so vam vedno na voljo na Biziju, ki vam ponuja prave podatke za kar 233 tisoč slovenskih podjetij.

Ključni poslovni podatki. Ne le finančni podatki, kontaktni podatki, davčna številka, ampak tudi naroki, zaposlitveni oglasi, objave sodišč in borzne objave.

Ne le finančni podatki, kontaktni podatki, davčna številka, ampak tudi naroki, zaposlitveni oglasi, objave sodišč in borzne objave. Najbolj aktualni finančni podatki o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnji ter pregled drugih relevantnih finančnih kazalnikov.

o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnji ter pregled drugih relevantnih finančnih kazalnikov. Aktualne novice iz poslovnega sveta in prihajajoči poslovni dogodki.



Bizi vam pomaga odgovoriti na pet ključnih vprašanj:

Katere so moje potencialne stranke? Ali je podjetje, s katerim želim poslovati, vredno zaupanja? V kakšni finančni kondiciji je podjetje, s katerim nameravam skleniti posel? Kako posluje moja konkurenca? Na katere stranke naj se osredotočim? Katere bodo mojemu podjetju potencialno prinesle največ prihodkov?

posebno ponudbo za nove naročnike.

PREVERITE TUKAJ --> Ob 15. obletnici Bizija smo pripraviliza nove naročnike.

Na Biziju so vam na voljo številna orodja, kot so napredno iskanje, analiza trga, oblikovanje portfelja morebitnih poslovnih partnerjev in strank, pregled poslovanja na finančni kartici podjetja s ključnimi kazalniki finančnega zdravja in stabilnosti podjetja, prenos bonitetnega poročila, pregled ključnih oseb, nastavitev Bizi obveščevalca. Vsa orodja so na voljo prek mobilnih in stacionarnih naprav, preizkusite pa jih lahko s povsem brezplačnim testnim dostopom.

Katera so tista ključna orodja, zaradi katerih je poslovni asistent Bizi idealna izbira pri sprejemanju pravih poslovnih odločitev? Odgovore najdete v priročniku Bizi TOP 5, ki si ga lahko brezplačno prenesete TUKAJ.

Bizi skozi številke: 15 let izkušenj in razvoja,

let izkušenj in razvoja, do danes ga je soustvarjalo več kot 100 različnih sodelavcev,

različnih sodelavcev, na mesec Bizi obišče več kot 290 tisoč obiskovalcev,

obiskovalcev, ponuja podatke za kar 233 tisoč poslovnih subjektov.

Tudi vas vabimo, da raziščete Bizi. Želimo vam obilo pravih poslovnih odločitev.

Za več informacij smo vam z veseljem na voljo na info@bizi.si.

Naročnik oglasnega sporočila je Poslovni asistent Bizi.