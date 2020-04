Poslanci in poslanke bodo potrjevali drugi sveženj interventnih ukrepov

Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa predvideva oblikovanje jamstvene sheme v višini dveh milijard evrov, s katero bo država jamčila za najem posojil podjetij pri poslovnih bankah. Pri posojilih mikro, majhnih in srednjih podjetij bo država jamčila do višine 80 odstotkov glavnice, pri velikih podjetjih pa do 70 odstotkov glavnice. To bo veljalo za posojila z ročnostjo do pet let, sklenjena med 12. marcem in 31. decembrom letos, namenjena pa izključno financiranju osnovne dejavnosti podjetja, piše STA.

Je jamstvena shema preostra?

Odbor DZ za finance se je s predlogom zakona seznanil v soboto. V razpravi so nekateri poslanci izražali pomisleke, ali bo jamstvena shema zaradi ostrih pogojev sploh dosegljiva za tista podjetja, ki jo res potrebujejo.

Manj kot dva tedna po uveljavitvi bo DZ danes sprejemal tudi popravke zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije novega koronavirusa in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Z njimi se med drugim širi nabor upravičencev do dodatkov za prizadete zaradi epidemije.

K enemu milijonu upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka predlog novele zakona dodaja še približno 220 tisoč novih, med njimi prejemnike starševskega dodatka, rejnike in izredne študente. Poleg tega se bodo nekoliko omilili pogoji za subvencioniranje nadomestil plač delavcev na čakanju ter pomoč samozaposlenim, navaja STA.