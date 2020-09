Pomoč obrtnikom, s. p.-jem in mikro podjetjem: posojilo izplačano že v dveh ali treh dneh!

Številna podjetja in samostojni podjetniki so se zaradi negativnih posledic epidemije koronavirusa znašli v težavnem finančnem položaju. Addiko banka je z namenom lažje prilagoditve podjetij na novo realnost posledic epidemije bolezni covid-19 pripravila ponudbo preprostih in hitrih finančnih rešitev za obrtnike, samostojne podjetnike in mikro podjetja. Hitro, preprosto in le z minimalno dokumentacijo lahko podjetniki pridobijo kredit do 75 tisoč evrov.

Višja sila, epidemija novega koronavirusa, ki se je začela decembra 2019 v Wuhanu na Kitajskem, je v nekaj mesecih zajela ves svet, vključno s Slovenijo. Ni minilo prav dolgo, ko so se začele kazati prve posledice in finančna škoda v gospodarstvu, zajela je tudi najbolj ranljive akterje: mikro podjetja, samostojne podjetnike in obrtnike.

Koronakriza je udarila kot strela z jasnega in vplivala na upad poslovanja, bremenitev fiksnih stroškov, ogrožena je postala likvidnost marsikaterega podjetja. Obstoječe razmere so še posebej težavne za mlada podjetja – predvsem obrtnike, s. p.-je, mikro podjetja, ki so na začetku svoje poslovne poti in nimajo zalog ter za preživetje potrebujejo finančno pomoč.

Obrtniki, s. p.-ji in mikro podjetja! Addiko banka vas vljudno vabi v svoje poslovalnice, kjer vam le v nekaj korakih omogočijo financiranje podjetja v višini do 75 tisoč evrov. Povpraševanje po posojilu lahko oddate tudi na e-poštni naslov svetovalci.si@addiko.si ali prek telefona na številkah 01 5804 733, 03 425 73 46 ali 05 335 47 03.

Gospodarske razmere v letu 2020 so s seboj prinesle mnogo neznank, ki za nemalo obrtnikov, samostojnih podjetnikov ali mikro podjetij pomenijo resničen izziv. Obrtniki, s. p.-ji in mikro podjetja so v obdobju izrednih razmer koronakrize še posebej ranljivi.

Večina si namreč ne ustvarja denarja "na zalogo", saj je večina tekočega prometa namenjena za pokrivanje tekočih stroškov. Še posebej, če se podjetje še postavlja na noge in veliko obremenitev zanj pomenijo stroški, ki niso povezani s proizvodnjo. Najemnine, posojila, stroški plač in drugo bremenijo podjetje, ne glede na realizirano prodajo, in lahko ob velikih upadih posla vodijo v likvidnostni krč. Premagovanje teh in vrnitev poslovanja na zeleno vejo pa sta lahko izjemno dolgotrajna.

Tega se zavedajo v Addiko banki, zato so za obrtnike, samostojne podjetnike in mikro podjetja vzpostavili popolnoma avtomatiziran proces odobravanja posojil na področju financiranja podjetij. V Addiko banki so se na njihove potrebe odzvali s ponudbo hitrih in preprostih posojil v višini do 75 tisoč evrov. Posojilo je lahko izplačano že v dveh ali treh dneh.

Mislite, da posojila ne morete dobiti? Nimate prav!

Res je, nestabilnost gospodarstva ne govori v prid podjetjem pri najemanju posojil. Nepredvidljivi finančni tokovi, nestabilnost partnerskih odnosov s kupci in tudi dobavitelji, predvsem pa težko načrtovanje finančnih prilivov za prihajajoče obdobje pomenijo veliko tveganje. A ravno zato so v Addiko banki z namenom ponuditi pomoč malemu gospodarstvu, predvsem obrtnikom, samostojnim podjetnikom in mikro podjetjem, v težkih časih epidemije oblikovali hitra in preprosta posojila za financiranje podjetij.

Uvedli so poseben avtomatiziran proces odobravanja posojil za financiranje podjetij, ki postopek pridobivanja posojila zelo poenostavi. V praksi to pomeni, da lahko podjetniki posojilo zdaj dobijo le v nekaj dneh, običajno že v dveh ali treh. Poleg tega je bistveno zmanjšan tudi obseg potrebne dokumentacije, s katero stranka potrjuje svojo kreditno spodobnost. Večinoma je ta minimalna ali sploh ni potrebna. Najvišja vrednost posojila, ki ga obrtnik, samostojni podjetnik ali mikro podjetje lahko pridobi, znaša 75 tisoč evrov.

Prednosti Addiko financiranja za podjetnike: avtomatiziran postopek odobritve,

odobritve, minimalna dokumentacija,

znesek posojila do 75.000 evrov za obrtnike, samostojne podjetnike in mikro podjetja,

čas od vloge do izplačila posojila je trikrat krajši,

želeni znesek je na vašem računu v 2–3 dneh. Za pridobitev ponudbe po svoji meri pišite na svetovalci.si@addiko.com ali pokličite na: 01 580 47 33,

03 425 73 46,

05 335 47 03.

Ne zapravljajte časa, nove poslovne zmage vas čakajo v Addiko banki

Še posebej v tem obdobju se je izkazalo, da je čas naša najvrednejša valuta. In to ne samo, če pomislimo na čas, ki ga potrebujemo za reševanje posameznih obveznosti, temveč tudi na čas, ki ga potrebujemo za sprejemanje pomembnih odločitev. Danes je hitrost naš zaveznik pri obeh vidikih. Hitra odločitev in hitra odobritev sta zanesljiva kombinacija za razrešitev finančnih zadreg vašega podjetja.

Izjemni prednosti omenjenih posojil sta prihranek časa in povsem preprost proces odobritve. "Poleg tega krediti financiranja podjetja marsikateremu obrtniku, samostojnemu podjetniku in mikro podjetju lahko pomenijo lažje in stabilnejše poslovanje v teh turbulentnih časih. Ravno zato smo se v Addiko banki odločili, da oblikujemo ponudbo za manjše podjetnike in z njo pomagamo tistim, ki to pomoč tudi najbolj potrebujejo," pojasnjujejo pri Addiko banki.

Addiko banka vse obrtnike, samostojne podjetnike in mikro podjetja, ki iščejo finančno rešitev za svoje podjetje, vljudno vabi, da obiščejo njene poslovalnice. S hitrim in preprostim postopkom sklenitve posojila so finančne rešitve Addiko bank business prava izbira za ponovne poslovne zmage.