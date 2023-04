Pogodba razkriva, kaj je Počivalšek podpisal z Magno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Magna pred mesecem dni sporočila, da bo zaustavila proizvodnjo v Hočah, se je zavezala, da bo slovenski državi vrnila 18,6 milijona evrov pomoči. Vračilo državne pomoči skupaj z obrestmi pričakuje tudi Počivalškov naslednik Matjaž Han. A tega Magna doslej še ni storila, saj še vedno teče rok, ki ji ga je ministrstvo določilo za predstavitev vseh informacij. Nato bo država uradno zahtevala, kar ji po pogodbi pripada.

Gre za 18,6 milijona evrov subvencije, ki jo je Magna prejela po pogodbi o izvedbi strateške investicije in jo je leta 2017 podpisal Zdravko Počivalšek, tedanji minister v vladi Mira Cerarja. Pogodbo je uspelo portalu Necenzurirano pridobiti šele po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja, saj prej ni bila javno dostopna. Zanimalo jih je, ali bo morala Magna po pogodbi plačati kakršno koli kazen zaradi odločitve, da se predčasno umakne iz Slovenije, za sabo pa pusti lakirnico, zgrajeno na nekdanjih kmetijskih zemljiščih. Iz pogodbe so ugotovili, da:

- države nobeno določilo iz pogodbe neposredno ne varuje pred predčasno ukinitvijo proizvodnje v Hočah;

- bi lahko Magna celo obdržala 18,6 milijona evrov pomoči, ki jo je prejela od slovenske države. To bi se zgodilo, če bi lakirnico zaprla šele čez leto in pol, torej oktobra 2024;

- da lahko država kakršnokoli pogodbeno kazen od Magne izterja le zato, ker Magna v Hočah nikoli ni ustvarila obljubljenih tisoč delovnih mest.

Pogodba kot "edino sankcijo za primer kršitve katerekoli obveznosti investitorja" predvideva plačilo pet milijonov evrov. A gre za pogodbeno kazen, ki bi jo Magna morala poravnati le, če naložbe sploh ne bi bilo. Teh petih milijonov evrov ji zato ne bo treba plačati, saj je lakirnica v Hočah začela obratovati.

Na Necenzurirano so ugotovili, da država od Magne zaradi njenega predčasnega odhoda iz Hoč sploh ne more izterjati kazni. Ima pa na voljo rezervno možnost – da ji izstavi račun, ker Magna v Hočah nikoli ni ustvarila obljubljenih tisoč delovnih mest. Po formulah iz pogodbe bi lahko Magna v takšnem primeru državi plačala približno 2,6 milijona evrov kazni. Toda država je Magni omogočila tudi četrtinski popust. Zakaj? Ker je začela drugo fazo investicije. To torej pomeni, da bi morala Magna državi poravnati skupno slaba dva milijona evrov.

Iz Magne so v začetku marca zaposlene obvestili, da bo lakirnica postopoma prešla v "fazo mirovanja". A tega termina v pogodbi z državo sploh ni, še navaja Necenzurirano.