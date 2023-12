Podjetji AquafilSLO in E.ON združili moči pri naslavljanju energetskih izzivov

Oglasno sporočilo

Podjetje AquafilSLO , del skupine Aquafil, ki je vodilni izdelovalec najlona 6, je od podjetja E.ON Energy Infrastructure Solutions (EIS) v Sloveniji s sedežem v Ljubljani, del skupine E.ON SE, eden največjih evropskih operaterjev energetskih omrežji in energetske infrastrukture ter dobavitelj inovativnih rešitev za stranke, prejelo v obratovanje enoto za soproizvodnjo električne in toplotne energije (kogeneracija) , ki bo oskrbovala Aquafilovo tovarno v Ljubljani.

Foto: E.ON in Aquafil

Novo kogeneracijo s turbino 7,5 MW so razvili v sodelovanju s podjetjem Mercurio. Enota bo letno proizvedla 59 GWh električne energije in 220.000 ton 10-barske pare, kar bo pokrilo letno potrebo Aquafilove ljubljanske tovarne po pari (>200.000t/l) in zadostilo približno 50 % potrebe po električni energiji (59 GWh/y).

Aquafil v svoji zavezi, da bo planet varoval tudi za prihodnje generacije, pri svojih izdelkih in proizvodnih procesih sledi strogi trajnostni strategiji. Podjetje AquafilSLO v Ljubljani, kjer izdelujejo vodilni izdelek regenerirani najlon ECONYL® iz odpadkov, je eno najpomembnejših v Skupini. Za svoje proizvodne procese potrebuje precejšnje količine toplotne in električne energije. Ker Aquafil podpira prihodnost svoje tovarne v Ljubljani, se je odločil postaviti visoko energetsko učinkovito elektrarno, ki bo omogočala tudi uporabo soproizvedene toplote v industrijskih procesih.

»Tovarna AquafilSLO v Ljubljani je središče nekaterih najnaprednejših tehnologij, ki Aquafilu omogočajo, da je izjemen primer krožnega gospodarstva in inovator v industriji sintetičnih vlaken. V luči razmer na energetskih trgih, ki jih zaznamujejo visoke cene in negotova dobava, smo se odločili za rešitev, s katero krepimo svojo energetsko neodvisnost. Z inštalacijo centralne kogeneracijske enote za oskrbo industrijskih procesov z električno energijo in toploto na naši lokaciji je Aquafil znova dokazal, da slovenske tovarne ostajajo njegova prihodnost, in zagotovil zanesljivo lokalno dobavo energije iz visoko energetsko učinkovite enote«, je poudaril Denis Jahić, Generalni direktor AquafilSLO.

Foto: E.ON in Aquafil

S tem partnerstvom je E.ON EIS v svojemu poslanstvu omogočanja boljše prihodnosti zaznamoval širitev svojih infrastrukturnih storitev (EIS) na slovenski trg, kar je v skladu s strategijo Skupine E.ON za EIS, sprejeto leta 2017, da bo strankam nudil raznovrstne in prilagojene storitve, ki bodo ustrezale njihovim potrebam po energiji, omogočale nižje stroške ter višjo učinkovitost.

»Verjamemo, da lahko močna partnerstva uspešno združijo ekologijo in ekonomijo, ter ustvarijo izjemne skupne priložnosti. Naše sodelovanje z družbo AquafilSLO je primer, kako lahko z inovativnimi idejami izkoristimo sinergije ter zmanjšamo stroške energije. S svojimi obsežnimi izkušnjami iz različnih trgov želimo spodbujati inovacije ter sodelovati v trajnostni preobrazbi slovenskega energetskega sektorja. Naše sodelovanje s strokovnjaki iz različnih industrijskih panog potrjuje, da smo zavezani h gradnji čistejše in bolj trajnostne energetske družbe za Slovenijo. Ponosni smo, da se je družba AquafilSLO pridružila naši poti k bolj trajnostni prihodnosti in poslovni odličnosti.« Nejc Lahne, direktor E.ON Energy Infrastructure Solutions v Sloveniji

»Delo za E.ON Energy Infrastructure Solutions (EIS) pri tako visokozmogljivem projektu v Sloveniji je bilo za nas zahtevna in zanimiva izkušnja. Obrat temelji na najsodobnejši tehnologiji, ki omogoča učinkovito in zanesljivo delovanje. Glavni sestavni del obrata je naša plinska turbina M7A-03D (paket GPB80D), ki je v tem trenutku najbolj učinkovita rešitev, lahko deluje tudi na vodik in ima najnižjo raven emisij. Pri dizajniranju, izdelavi in konstrukciji obrata smo združili vse naše znanje in sposobnosti. Prepričani smo, da bo ta mali »dragulj« AquafilSLO zagotavljal neprekinjeno, učinkovito in čisto energijo,« je izjavil Maurizio Domenichini, projektni manager družbe Mercurio.

Za več informacij o enoti si lahko ogledate njen virtualni 3D prikaz TUKAJ.

