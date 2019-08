Skrivnostni Luksemburžani ubranili Antona Ropa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tako so na današnji skupščini Lona odločili delničarji, ki so Medji in preostalim članom nadzornega sveta skoraj soglasno izrekli nezaupnico za njihovo delo v minulem letu. Odhaja tudi gospodarstvenik Robert Ličen, ki je pred nekaj tedni sam odstopil iz nadzornega sveta.

Namesto njiju so delničarji na pobudo poslovneža Otmarja Zorna za nadzornika Lona imenovali Iga Grudna, nekdanjega predsednika izredne uprave Probanke, zdaj pa direktorja upravljanja terjatev na DUTB, in davčnega svetovalca Christopha Geymayerja.

Edini od nadzornikov, ki je "preživel" današnjo skupščino, je Anton Rop, nekdanji premier, ki je bil do leta 2017 direktor Evropske investicijske banke (EIB). Pred razrešitvijo ga je ubranil zastopnik skrivnostnega podjetja iz Luksemburga, ki je pred dnevi postalo drugi največji lastnik Lona.

Zorn: pohvalno, da je Medja sam odstopil

Kot smo danes razkrili na Siol.net, prevetritev v vrhu Lona zahteva Otmar Zorn, že dalj časa pomemben lastnik hranilnice. Zorn je vidno nezadovoljen zaradi netransparentnega vodenja in incestnega odnosa med upravo in nadzornim svetom, ki sta irskemu skladu Kylin Group odprla pot do vprašljivega nakupa hranilnice.

Po tem, ko Kylin Group ni dobil dovoljenja Banke Slovenije za prevzem Lona, je delnice (začasno) prenesel na različne, uradno nepovezane fizične osebe in podjetja. Toda načrt se je ponesrečil, saj sta jim Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) odvzela glasovalne pravice.

Janko Medja, zdaj že nekdanji predsednik nadzornega sveta Lona Foto: Bojan Puhek To bi moralo Zornu avtomatično prinesti ključe do obvladovanja Lona, saj obvladuje daleč največji delež delnic, ki še imajo glasovalne pravice. Toda pred dnevi je v igro za Lon vstopilo podjetje Rose Capital, ki je bilo junija ustanovljeno v Luksemburgu in finančnika Damirja Šešeta kupilo okoli deset odstotkov delnic Lona.

Skupina malih delničarjev, zbrana okrog Zorna, je za razrešitev Antona Ropa s položaja člana nadzornega sveta potrebovala najmanj 75 odstotkov glasov na skupščini, ki pa jih zaradi zadnjih lastniških sprememb ni imela.

Enako bi moralo biti tudi v primeru Janka Medje, ki pa je po besedah Zorna sam odstopil in posledično ni bilo ovire za njegovo zamenjavo. "Pohvalno, da sta tako Ličen kot Medja ocenila, da ni več zaupanja in odstopila," nam je povedal Zorn.

Luksemburžani bodo izpodbijali sprejete sklepe

Predstavnik luksemburškega podjetja je danes tudi javno stopil v bran dosedanjim nadzornikom, torej Janku Medji, Antonu Ropu in Robertu Ličnu. Kljub temu je iz neznanega razloga glasoval proti razrešnici in izrazil nezaupanje v njihovo minulo delo.

Zorn je še povedal, da sta tako predstavnika dveh delničarjev, Rose Capital iz Luksemburga in podjetja Ethic International, za katerim po naših informacijah stoji Rok Furlan, napovedala vložitev tožbe, s katero bosta izpodbijala imenovanje dveh novih nadzornikov.

Omenjena sta uspešno preprečila tudi spremembe statuta Lona, s katerimi bi v delovanje nadzornega sveta vključili dodatne varovalke in preprečili ponovitev nedavnih zgodb, ko sta lahko dva nadzornika (od petih) sprejemala pomembne sklepe.