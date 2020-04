Počivalšek po sestanku z Gorenjem Hisense: Dva tedna, da čim bolj zmanjšamo število odpuščenih

Minister Počivalšek se je popoldne, še pred sestankom na velenjski mestni občini s predstavniki lokalnih oblasti in sindikata, sestal z vodstvom družbe Hisense Gorenje, s katerim so se dogovorili, da v 14 dneh pregledajo, kakšne so možnosti, da se število odpuščenih delavcev čim bolj zmanjša, da se odpuščanja izvedejo na mehek način, kje so možnosti za sodelovanje države, poroča STA.

"Ne želim pa enostranskih potez. Hisense mora vzpostaviti socialni dialog tudi s sindikati," je v izjavi za javnost po sestanku z lokalnimi oblastmi in predstavniki sindikata Skei, do katerega je prišlo po napovedi Hisensa o zmanjševanju števila zaposlenih, dejal Počivalšek.

"Kot država smo pripravljeni sodelovati pri njihovem trudu, da se podjetje prestrukturira, a pod pogojem, da delamo z roko v roki. Z enostranskimi rešitvami bo težko najti ustrezne rešitve za delavce, za podjetje, za lokalno skupnost in državo," je poudaril Počivalšek.

Gorenje je že pred kitajskim prevzemom potrebovalo prestrukturiranje

Foto: STA Spomnil je, da je Gorenje še pred prevzemom s strani kitajskega Hisensa potrebovalo prestrukturiranje. Toda kriza zaradi koronavirusa po Počivalškovih besedah ni edini razlog, da se je Hisense za zmanjševanje števila zaposlenih odločil prav zdaj.

"Zame je časovnica nesprejemljiva, saj smo sprejeli tri milijarde evrov vreden protikoronski paket, s katerim omogočamo ohranitev delovnih mest, danes pa je bil sprejet še drugi paket, s katerim bomo podjetjem omogočili zagon proizvodnje," je poudaril minister.

V luči sprejemanja omenjenih ukrepov Počivalšek pričakuje, da se bodo v Hisensu drugače opredelili do problema presežnih delavcev. Minister se nadeja, da bo obljuba o gradnji tovarne televizorjev letos izvedena in da bodo v Hisense Gorenju tako našli način, da bo podjetje poslovalo naprej.

Skupaj 828 presežnih delavcev

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj, ki se je prav tako udeležil sestanka na velenjski mestni občini, je zagotovil, da bo vlada naredila vse, kar je mogoče, da bodo z lastniki Gorenja našli poti za mehke metode odpuščanja oziroma za nižanje števila odpuščenih. "Menim, da je to mogoče," je optimističen minister, ki pri tem obljublja veliko političnega napora.

Foto: STA

Lokalna oblast upa, da do odpuščanj v takem številu, kot je bilo napovedano, ne bo prišlo. V slovenskem delu skupine Hisense Europe je od skupaj 5580 zaposlenih namreč presežnih 828 delavcev, in sicer v podjetju Gorenje 544, v podjetju Hisense Gorenje Europe 155, v podjetju IPC 84 in v podjetju Gorenje Gostinstvo 45.

Velenjski podžupan Peter Dermol je opozoril na velike socialne posledice odpuščanj, pa tudi na posledice za občinski proračun. "Smo proti odpuščanju v Gorenju, ne da bi se ustvarile mehkejše rešitve, ki gredo v korist zaposlenim in s katerimi lahko rešujemo socialno stisko," je poudaril.

Predsednik sindikata Skei obljubam ne verjame več

Po Dermolovih besedah bi bilo pri reševanju problematike presežnih delavcev v Hisense Gorenju smiselno odpreti tudi diplomatsko pot, zato pri reševanju nastale situacije pričakuje podporo tudi predsednika republike Boruta Pahorja in vseh, ki lahko k rešitvam prispevajo prek diplomatskih poti. Kot je pojasnil, so namreč Kitajci ob prevzemu Gorenja vstopili na nov trg, v neko kulturo, ki je zanje nova, in se še lovijo, lokalna skupnost pa si želi, da bi našli skupno pot.

Predsednik sindikata Skei v Gorenju Žan Zeba medtem obljubam ne verjame več. Spomnil je, da je bilo delavcev Gorenja po vstopu Kitajcev v lastništvo obljubljeno že veliko. "Na začetku je bilo rečeno, da bomo proizvodno in tudi razvojno podjetje, danes pa vse bolj kaže, da ne bomo ne eno ne drugo," je bil razočaran.