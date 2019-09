Po julijskem dvigu avgusta spet manj brezposelnih

Na zavodu se je sicer avgusta na novo prijavilo 4.267 brezposelnih, kar je 31,3 odstotka manj kot julija in 10,4 odstotka manj kot avgusta 2018.

Med novoprijavljenimi je bilo 2.224 brezposelnih zaradi izteka zaposlitev za določen čas, 347 iskalcev prve zaposlitve ter 816 trajno presežnih delavcev oziroma stečajnikov, je danes objavil zavod.

Na novo se jih je medtem zaposlilo oz. samozaposlilo 2.936, kar je 11,4 odstotka manj kot julija in 9,2 odstotka manj kot avgusta lani.

Med brezposelnimi ob koncu avgusta je bilo 51,8 odstotka žensk, se je pa število brezposelnih žensk po podatkih zavoda medletno zmanjšalo za 6,1 odstotka.

Dolgotrajno brezposelnih, ki ostajajo ena ključnih težav slovenskega trga dela, je bilo 52,8 odstotka, je pa njihovo število medletno upadlo za 4,6 odstotka.

Iskalcev prve zaposlitve je bilo med brezposelnimi medletno manj za 9,8 odstotka, trajnih presežkov in stečajnikov pa za 6,6 odstotka.

Skoraj polovica jih je starejših od 50 let

Foto: STA Po starosti so 40,7 odstotka vseh registriranih brezposelnih ob koncu avgusta predstavljale osebe, starejše od 50 let, ki prav tako še vedno predstavljajo veliko strukturno težavo. Se je pa njihovo število medletno zmanjšalo za 4,7 odstotka. Na drugi strani je bilo brezposelnih mladih, torej tistih v starosti od 15 do 29 let, manj za 8,9 odstotka, ti pa so predstavljali 17,6 odstotka vseh brezposelnih.

Število brezposelnih s terciarno izobrazbo, ki predstavljajo 17,9 odstotka vseh registriranih brezposelnih, je bilo medletno manjše za 7,7 odstotka, tistih s srednjo izobrazbo pa za 6,9 odstotka. Število brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, ki predstavljajo 31 odstotkov vseh brezposelnih na zavodu, se je medtem znižalo za 3,8 odstotka.

V osmih mesecih je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 75.025 brezposelnih, kar je 5,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Ob tem se je na novo prijavilo 45.628 brezposelnih oseb, kar je 4,6 odstotka manj kot lani v tem času.

Največji padec zabeležili v Novem mestu

Iz evidence se je medtem skupaj odjavilo 52.618 brezposelnih oseb, od tega 39.110 zaradi zaposlitve, kar je 9,6 odstotka manj kot v primerljivem obdobju leta 2018.

Medletni upad so avgusta beležili v vseh območnih službah zavoda. Največji je bil v območni službi Novo mesto (-9,4 odstotka) in Trbovlje (-9,2 odstotka), sledile so službe Nova Gorica (-8,7 odstotka), Koper (-6,4 odstotka) in Ljubljana (-5,9 odstotka). Najmanjše je bilo medletno zmanjšanje v Velenju (-4,1 odstotka).

Prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci v obdobju od januarja do avgusta sporočili zavodu, je bilo 102.937, to pa je 1,5 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju.

Po zadnjih podatkih statističnega urada je bilo junija v Sloveniji 897.213 delovno aktivnih prebivalcev, kar je bilo 0,1 odstotka več kot maja 2019 in 2,6 odstotka več kot junija lani.

Stopnja registrirane brezposelnosti je bila junija na podlagi teh podatkov 7,3-odstotna oz. za 0,1 odstotne točke nižja kot maja in za 0,6 odstotne točke nižja kot junija lani. Stopnja registrirane brezposelnosti moških je bila 6,5 odstotka in žensk 8,2 odstotka. Najvišjo stopnjo je imela območna služba Murska Sobota (11,6 odstotka), najnižjo pa tista v Kranju (4,8 odstotka).