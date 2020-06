Po epidemiji na vidiku nova realnost

Banke so se morale prilagoditi novim razmeram v družbi in poenostaviti ter po drugi strani tehnološko nadgraditi svoje poslovanje, tako da imajo ljudje tudi brez obiska poslovalnic ves čas dostop do čim več bančnih storitev.

Nova realnost: kljub daljavi oseben odnos

Kljub nastali situaciji banke še vedno prisegajo na ohranjanje čim bolj osebnega odnosa s svojimi strankami, zato je ponekod mogoče bančne storitve urediti prek telefona.

To je dober kompromis, s katerim se lahko stranke in banka izognejo morebitnim negotovostim pri digitalnem poslovanju na daljavo. Ko je na drugi strani telefonske zveze kompetenten in prijazen strokovnjak, ste lahko prepričani, da boste vse opravili v enem telefonskem klicu.

Storitve, ki jih lahko uredite prek telefona

Vedno več ljudi želi svoj denar upravljati prek svoje naprave, ne prek bančnega okenca.

Banka Nova KBM širi nabor bančnih storitev, dostopnih brez obiska poslovalnice. V zadnjih dveh letih se je število uporabnikov digitalnih storitev povišalo za kar 60 odstotkov, število aktivnih uporabnikov, ki spletno banko uporabljajo vsaj enkrat na mesec, pa je zraslo za 78 odstotkov. Tudi to je dokaz, da se bančništvo spreminja, prav tako načini, kako ljudje opravljajo bančne storitve. Zato je v Novi KBM digitalizacija prednostno razvojno področje.

Za čim boljšo uporabniško izkušnjo

Urejene osebne finance so dobro zagotovilo, da boste mirneje preživljali ta čas, ki je tako zelo zaznamovan z negotovostjo. Banka Nova KBM vam tako omogoča priročnost, udobje in neposredno spremljanje svojih bančnih tokov. Do svojih bančnih podatkov lahko dostopate kjerkoli, kjer imate dostop do interneta, prek računalnika ali mobilne naprave.

Od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro vam je na brezplačni telefonski številki 080 17 70 zagotovljen avtomatiziran, hiter, preprost in varen dostop do izbranih storitev brez obiska bančne poslovalnice.

Iz udobja lastnega doma lahko:

Paket Komplet, - sklenete

kartico z odloženim plačilom, - naročite plačilno

limit na svojem računu, - uredite

kredit Naprej. - sklenete gotovinski

Na spletni strani preprosto oddate svoje podatke in banka stopi z vami v stik v najkrajšem mogočem času ter z vami uredi vse kar prek telefona.

Štirje produkti, po katerih je največ povpraševanja

To so produkti in storitve, po katerih stranke tudi sicer najpogosteje povprašujejo, saj združujejo uporabne in cenovno ugodne bančne rešitve.

Paket Komplet , ki je za nove stranke prve tri mesece brezplačen . Vključuje neomejeno uporabo spletne in mobilne banke, neomejeno število nenujnih plačil v spletni in mobilni banki za plačila do 50 tisoč evrov v EU, izredni limit na osebnem računu do 8.500 evrov brez stroškov odobritve, nižjo obrestno mero za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke, varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico VISA ter vodenje osebnega računa z debetno kartico VISA.

, ki je za nove stranke . Vključuje neomejeno uporabo spletne in mobilne banke, neomejeno število nenujnih plačil v spletni in mobilni banki za plačila do 50 tisoč evrov v EU, izredni limit na osebnem računu do 8.500 evrov brez stroškov odobritve, nižjo obrestno mero za stanovanjske kredite glede na redno ponudbo banke, varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico VISA ter vodenje osebnega računa z debetno kartico VISA. Kartice z odloženim plačilom vam omogočajo, da vse nakupe in plačila, ki jih v enem mesecu opravite doma in po svetu oziroma na spletu, poravnate le enkrat mesečno. Izberete lahko plačilno kartico z odloženim plačilom Mastercard ali Visa. Kartice z odloženim plačilom omogočajo tudi nakup na od 2 do 12 obrokov .

(Po opravljenem nakupu prejmete varnostno SMS-sporočilo. Na sporočilo odgovorite v roku ene ure in v sporočilo zapišete želeno število obrokov.)

vam omogočajo, da vse nakupe in plačila, ki jih v enem mesecu opravite doma in po svetu oziroma na spletu, poravnate le enkrat mesečno. Izberete lahko plačilno kartico z odloženim plačilom Mastercard ali Visa. Kartice z odloženim plačilom omogočajo tudi . (Po opravljenem nakupu prejmete varnostno SMS-sporočilo. Na sporočilo odgovorite v roku ene ure in v sporočilo zapišete želeno število obrokov.) Limit na računu ali dovoljena prekoračitev stanja je primerna za vse komitente, ki želite imeti na voljo več denarja, kot ga imate na računu. Postopek odobritve je hiter, svetovalci Nove KBM pa vam bodo pomagali izbrati prekoračitev na računu glede na vašo zmogljivost in potrebe.

ali dovoljena prekoračitev stanja je primerna za vse komitente, ki želite imeti na voljo več denarja, kot ga imate na računu. Postopek odobritve je hiter, svetovalci Nove KBM pa vam bodo pomagali izbrati prekoračitev na računu glede na vašo zmogljivost in potrebe. Gotovinski kredit Naprej je zelo priljubljen predvsem zaradi ugodnih obrestnih mer in popolne transparentnosti ter hitrega postopka odobritve sredstev. Na voljo je do višine 30.000 evrov, in sicer tudi za stranke drugih bank, poleg tega pa je do 30. 6. na voljo brez stroškov odobritve.

Več o kreditu Naprej: