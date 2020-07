Peca že čaka prve stanovalce

Oglasno sporočilo

Težko pričakovana gradnja je že mimo in nov objekt s čudovitimi razgledi na Ljubljanski grad in Alpe je pripravljen na vselitev. Trenutno so stanovanja v stanovanjskem središču Peca v Ljubljani v fazi sklepanja pogodb in primopredaje. To pomeni, da bo konec poletja v večstanovanjskem objektu v ljubljanski Šiški že živahno. Nekaj stanovanj je še na voljo, da si jih tisti, ki si želijo bližine središča Ljubljane in živahnega mestnega utripa, še lahko zagotovijo.

Stanovanja zgrajena na ključ

Gradnja stanovanjskega objekta je končana. Stanovanja, ki so v dveh med seboj povezanih stolpnicah, so opremljena in pripravljena, da se lastniki lahko takoj vselijo. So različnih velikosti in mogoče je izbirati med različnimi tipi in legami stanovanj. Vsa so kakovostno opremljena. Materiali, uporabljeni pri gradnji, so moderni in višjega kakovostnega razreda. V vseh je uporabljen kakovosten večslojni hrastov parket. Za kopalnice je izbrana moderna sanitarna oprema, prav tako stenska in talna keramika. Vsa stanovanja imajo skrbno načrtovane izpuste za svetila, ki bodo poskrbela za odlično osvetlitev prostorov. Stanovanja so visoko energetsko učinkovita, saj imajo energetsko izkaznico A1. Imajo sedemkomorna trislojna PVC-okna z dodatno zvočno in toplotno izolacijo. Okna so dodatno opremljena z električnimi roletami, ki poskrbijo za zatemnitev, ko je to potrebno. Prav tako so vsa stanovanja opremljena s klimatsko napravo, ki bo poleti stanovanje prijetno ohladila. Lastniki se lahko tako nemudoma vselijo, na njih je le, da si po svojih željah izberejo notranjo opremo in uredijo stanovanje, prijetno za bivanje.

Nekaj stanovanj še prostih

Stanovanjski kompleks Peca ima sto stanovanj, ki so v 14 nadstropjih v dveh povezanih objektih. Večina stanovanj je že prodanih in bodo v prihodnjih tednih pričakala prve stanovalce. Le še nekaj zadnjih stanovanj pa čaka najhitrejše kupce. Prosta stanovanja so v obeh objektih v različnih nadstropjih. Še vedno so prosta stanovanja različnih velikosti s površino od 58 do 97 kvadratnih metriv. Gre za dvo-, tri- in štirisobna stanovanja. Po sklenjeni pogodbi in primopredaji stanovanj je stanovanje pripravljeno na takojšnjo vselitev. Izpolnjeni so vsi pogoji za predajo stanovanj: objekt je vpisan v zemljiško knjigo, stanovanja imajo pridobljeno vso potrebno dokumentacijo za sklepanje pogodb in lastništvo. Stanovanja le še čakajo svoje lastnike.

Ugodno financiranje

Kupci stanovanj Peca imajo tudi različne možnosti ugodnih pogojev financiranja, ponujata jih banki, ki podpirata projekt. Še vedno velja ugodno financiranje, ki ga omogoča Gorenjska banka. Poleg njih pa se kupci lahko obrnejo tudi na Sparkasse, ki prav tako ponuja ugodne stanovanjske kredite. Poleg bank ugodne pogoje ponujajo tudi drugi. Med njimi Alples, ki omogoča, da bodo kupci stanovanj Peca lahko svoj dom do konca opremili po svojih željah. Stanovanje je pripravljeno na vselitev in bo z notranjo opremo Alples zaživelo, da se bo družina v novem domu počutila prijetno.

Stanovanja v stanovanjskem objektu Peca so tako za zdaj še na voljo. Najhitrejši bodo imeli možnost že v kratkem zaživeti le streljaj od središča Ljubljane. V bližini je vsa nujna infrastruktura, obvoznica je za ovinkom, prav tako avtobusna postaja, Bicikelj, Avant to go in vse potrebne trgovine. Na kupcih je le, da preverijo razpoložljivo ponudbo in izberejo pravo stanovanje, nato pa se vselijo in zaživijo v prijetnem novem domu.

Naročnik oglasnega sporočila je Lanel Invest.