Parlamentarna komisija o DUTB: Obstajajo indici, da je bila vpletena politika

Informacije po besedah poslanca NSi Jerneja Vrtovca kažejo, da je bilo pri dosedanjem delovanju slabe banke več negospodarnih in protipravnih odločitev, vključno s kaznivimi dejanji. "Obstajajo sumi, da je delovanje slabe banke le nadaljevanje problematike bančne luknje in predstavlja poglabljanje te luknje," je dejal Vrtovec in dodal, da smo Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) ustanovili z namenom sanacije bančne luknje, namesto tega pa smo dobili "novo luknjo s starimi kriminalci".

Vrtovec: Imamo podatke, ki so skrb vzbujajoči

NSi je zahtevo za odreditev omenjene parlamentarne preiskovalne komisije vložila ob podpori vseh preostalih parlamentarnih strank. Med razlogi zanjo je Vrtovec navedel tri revizijska poročila računskega sodišča, ki problematizirajo način delovanja slabe banke, pa tudi več kriminalističnih preiskav, kazenske ovadbe in poročanja medijev. "Imamo podatke, ki so zelo skrb vzbujajoči," je poudaril poslanec NSi.

Parlamentarni preiskovalni komisiji o delovanju DUTB bo predsedoval poslanec NSi Jernej Vrtovec. Foto: STA

Preiskovalna komisija, ki ji bo predsedoval prav Vrtovec, se bo osredotočila na obdobje od februarja 2009 naprej, ko so po Vrtovčevih besedah s strani Evropske komisije prišli prvi pozivi k ustanovitvi slabe banke. Med cilji preiskave je poslanec iz vrst opozicije izpostavil preverjanje ustreznosti poteka odločanja v vseh postopkih prenosa slabih terjatev na slabo banko.

"Mnogim podjetjem se je zgodila krivica"

Po njegovih besedah so bile na slabo banko prenesene tudi terjatve podjetij, ki so redno odplačevala svoje obveznosti. Ta podjetja so nato pristala v stečaju in bila prodana po nizki ceni. "Mnogim podjetjem se je zgodila krivica, ker je prevladal interes posameznikov, ki so bili v poslovodstvu slabe banke," je dejal.

Preiskovalce bo zanimalo, kdo so bili ključni odločevalci pri prenosu slabih terjatev, kakšni so bili kriteriji za določitev terjatev in njihove vrednosti ter po kakšni ceni so banke DUTB zaračunavale prenesena slaba posojila. Preveriti želijo tudi upravljanje slabih terjatev in interno poslovanje DUTB.

Komisija bo ugotavljala, ali je bila v nepravilnosti vpletena tudi politika

Kot je opozoril Vrtovec, so se namreč nekateri posamezniki, ki so sodelovali pri nastajanju bančne luknje, pozneje prezaposlili na slabo banko. "Eden bistvenih elementov delovanja preiskovalne komisije pa je ugotavljanje, na kakšen način in po katerih merilih je slaba banka preverjala kupce terjatev, da ti terjatev niso prodali prvotnim dolžnikom ali z njimi povezanim podjetjem," je pojasnil.

Ključna naloga preiskovalne komisije bo ugotavljanje, ali so pri nepravilnostih v zvezi z delovanjem DUTB sodelovali nosilci javnih funkcij oziroma ali je bila vpletena politika. "Obstajajo indici, da je bila vpletena politika," je še dejal Vrtovec.