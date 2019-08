Operativno vodenje KD Group bo od Tomaža prevzel Sluga

Iz KD Group so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili še, da Tomaž ostaja član upravnega odbora.

Sluga je sicer v vodstvu KD Group aktiven že od leta 2003, v upravnem odboru pa poleg njega in Tomaža sedijo še predsednik Aleksander Sekavčnik, njegov namestnik Matija Gantar, Tomaž Butina, Katarina Valentinčič Istenič in namestnik glavnega izvršnega direktorja Zoran Bošković.

Objavili tudi nerevidirano poročilo o poslovanju

Skupina KD Group je danes objavila tudi nerevidirano poročilu o polletnem poslovanju. To močno zaznamuje dejstvo, da je KD Group februarja zaključila prodajo zavarovalnice Adriatic Slovenica z vsemi njenimi odvisnimi družbami italijanski skupini Generali za kupnino 245 milijonov evrov. Adriatic Slovenica in njene odvisne družbe, med drugim upravljalec vzajemnih skladov KD Skladi, so predstavljale 84 odstotkov bilančne vsote skupine KD Group.

S tem je KD Group, ki je do prodaje delovala kot zavarovalniški holding in upravljavka vzajemnih skladov ter premoženja institucionalnih investitorjev, spremenila naravo svojega delovanja. Ključne so tako postale naložbe v nepremičninsko dejavnost, družba pa se je spremenila iz strateškega v portfeljskega investitorja. Med drugim sta njen del tudi družbi Šumijev kvart, ki gradi nov hotelsko-stanovanjski objekt na območju nekdanjega Šumija v Ljubljani, in Projektor, ki upravlja z mariborskim kompleksom kino dvoran Maribox.

Finančni prihodki skupine v letošnjem polletju 136,7 milijona evrov

Skupina KD Group je tako v letošnjem polletju ustvarila 142,1 milijona evrov, potem ko so v prvih šestih mesecih lani ti dosegli 2,2 milijona evrov. Čisti dobiček se je ustavil pri 120,8 milijona evrov, medtem ko je skupina v enakem obdobju lani prikazala 0,9 milijona evrov izgube.

Finančni prihodki so dosegli 136,7 milijona evrov, v enakem lanskem obdobju pa samo 0,9 milijona evrov. Največji del te velike razlike odpade na omenjeno prodajo Adriatic Slovenice.

Skupina KD, ki je krovna skupina KD Group, je medtem v polletju ustvarila 159,7 milijona evrov prihodkov, potem ko so ti pred letom dni dosegli 2,2 milijona evrov. Čisti dobiček se je ustavil pri 137,9 milijona evrov po 1,8 milijona evrov izgube v enakem obdobju lani, je razvidno iz nerevidiranega polletnega poročila, prav tako objavljenega danes.

Upravni odbor KD Group je sicer na podlagi sklepov julijske skupščine danes sprejel sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 204.978 lastnih lastnic, kar predstavlja 7,661 odstotka osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital se bo tako zmanjšal za znesek 6.842.864,30 evra, tako da bo njegova višina 82.479.118,68 evra.