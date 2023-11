Oktobra pričakovano nekoliko več brezposelnih

Na novo se je oktobra pri zavodu prijavilo 6.912 brezposelnih, kar je 41,8 odstotka več kot septembra in 0,9 odstotka več kot pred letom dni, je danes objavil zavod za zaposlovanje. Med novoprijavljenimi je bilo 2.458 iskalcev prve zaposlitve, 2.314 brezposelnih zaradi izteka zaposlitve za določen čas, 53 brezposelnih zaradi stečajev in 762 presežnih delavcev.

V primerjavi s septembrom je bilo novih iskalcev prve zaposlitve za 201,6 odstotka več. Prijav po izteku zaposlitev za določen čas je bilo za 4,7 odstotka več kot mesec prej, presežnih delavcev se je prijavilo 16,5 odstotka več, brezposelnih zaradi stečajev pa je bilo za 15,2 odstotka več.

Zaposlilo se je 3.370 brezposelnih oseb

Na letni ravni se je na novo prijavilo 32,8 odstotka več presežnih delavcev in 23,3 odstotka več stečajnikov. Brezposelnih po izteku zaposlitve za določen čas se je po podatkih zavoda za zaposlovanje prijavilo 5,7 odstotka manj in iskalcev prve zaposlitve 4,1 odstotka manj kot oktobra lani.

Zaposlilo se je 3370 brezposelnih, kar je 22,8 odstotka manj kot septembra in 7,1 odstotka manj kot v lanskem oktobru.

Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, prodajalcev, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, komercialnih zastopnikov za prodajo, vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil ter kuhinjskih pomočnikov in natakarjev.

Skupno je zavod oktobra iz evidence odjavil 5.679 oseb.

Brezposelnost se je zvišala v skoraj vseh območnih službah zavoda

Število brezposelnih se je oktobra na mesečni ravni zvišalo v vseh območnih službah zavoda, razen v v območni službi zavoda Sevnica, kjer je upadlo za 1,2 odstotka. Največji porast so beležili v službah Murska Sobota (+6,4 odstotka), Ptuj (+5,3 odstotka), Koper (+ pet odstotkov), Kranj (+4,9 odstotka), Trbovlje (+3,4 odstotka), Maribor (+3,3 odstotka), Celje (+2,6 odstotka), Ljubljana (+1,8 odstotka), Nova Gorica (+1,1 odstotka), Velenje (+0,9 odstotka) in Novo mesto (+0,7 odstotka).

Na letni ravni brezposelnost še naprej ostaja manjša v vseh območnih službah. Najbolj se je po podatkih zavoda zmanjšala v službah Ptuj (-14 odstotkov), Kranj (-13,9 odstotka) in Maribor (-12,4 odstotka), najmanj pa v službah Murska Sobota (-6,8 odstotka) in Novo mesto (-6,9 odstotka).

Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področja gradbeništva, zdravstva in socialnega varstva, predelovalnih dejavnosti in izobraževanja, so oktobra zavodu sporočili 12.604 prostih delovnih mest, 11 odstotkov manj kot septembra in 4,7 odstotka manj kot oktobra lani. Najbolj so se tako kot septembra zanimali za delavce za preprosta dela pri visokih gradnjah (724 prostih delovnih mest).

V obdobju prvih desetih mesecev je bilo na novo prijavljenih 0,4 odstotka manj brezposelnih kot v enakem obdobju lanskega leta, zaposlilo pa se je 11 odstotkov manj brezposelnih. V povprečju je bilo v obdobju od januarja do konca oktobra brezposelnih 48.898 oseb na mesec, 14,8 odstotka manj kot v enakem obdobju lani, so zapisali na zavodu.

Delodajalci so od začetka leta do konca oktobra sporočili 142.277 prostih delovnih mest, kar je 3,8 odstotka manj kot v prvem desetmesečju lani. Na zavodu so ob tem objavili še zadnji podatek o stopnji registrirane brezposelnosti. Avgusta je znašala 4,8 odstotka, kar je enaka julijski in 0,7 odstotne točke nižja od brezposelnosti, zabeležene avgusta 2022.