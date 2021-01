Odpoved pogodbe iz poslovnih razlogov: kaj lahko storite?

Foto in video: Gettyimages in arhiv naročnika

Minulo leto je bilo zaradi epidemije novega koronavirusa izredno turbulentno. Pravzaprav ni področja, na katerega, zaradi posebnih okoliščin - zmanjšanja širjenja virusa sars-cov-2, ni vplival, pa naj bodo to zasebno življenje, vsakdan, druženje, kot tudi službene zadeve. Prav takšne in drugačne informacije, povezane s službami, z njihovim iskanjem, pravicami v delovnih razmerjih, z delom od doma, ki resda ne predstavlja nove oblike dela – verjetno pa najbolj razširjeno obliko v zadnjem času, še nikoli niso bile tako relevantne, kot so danes.

Od marca 2020 je prišlo do velikih sprememb tudi na delovnopravnem področju. Po tem, ko smo se lansko pozno pomlad, poletje in jesen nekako začeli vračati v vsakdanjost, kot smo jo poznali nekoč, je Vlada RS 18. 10. 2020 ponovno razglasila epidemijo, ki bo, kot je bilo znano ta teden, trajala še vsaj slaba dva meseca. Delodajalci so se na izzive in težave v delovnem procesu zaradi epidemije odzvali različno.

Čeprav je že skoraj eno leto, odkar je bila epidemija prvič razglašena, sta dvom in negotovost, kaj bo aktualno stanje kratkoročno in dolgoročno prineslo na področje dela, koliko bo odpuščanj, znižanj plač, še vedno prisotna. Zaradi sprejetih varnostnih ukrepov so številni delodajalci odpuščali, njihovi delavci pa so bili napoteni na čakanje, na delo doma, nekateri pa so spremenili svoj način dela in se usmerili v delo na daljavo, in sicer tako, da so opravljanja delo od doma. Dnevne novice, informativne oddaje so polne žalostnih izpovedi delavcev, ki jim delodajalci kršijo njihove pravice.

Številni delodajalci so si aktualno situacijo razlagali po svoje - v svoj prid in na škodo delavcev, določeni so celo "izrabili" virus za odpuščanje zaposlenih. Inšpektorat za delo je tako denimo v lanskem letu poročal o porastu prijav proti delodajalcem, tako in drugače povezanih s koronavirusom, pa tudi o tem, da številni iščejo nasvete o pravicah.

Nedvomno zavarovanje pravne zaščite v službi je v teh časih tako še kako pomembno.

Zavarovalnica Arag, kot ena vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu, ponuja cenovno dostopen način upravljanja pravnih zadev.

Pravne težave? Obrnite se na ARAG!

Omenili smo že, da oblika dela od doma obstaja že nekaj časa, vseeno pa je bila v praksi širši množici neznana. Na srečo tematika dela od doma ter tudi odzivi na situacijo, v kateri živimo, niso neznani našemu pravu. Aktualne delovne situacije so bolj kot kdajkoli prej razgalile, kako pomembni so pravna varnost, pravni nasveti in pravna pomoč, ki je praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo. Takrat spoznamo, da si odvetniških in drugih sodnih stroškov ne moremo privoščiti vsi. Finančni izdatki za pravne storitve so lahko izredno visoki, tega pa se pogostokrat zavedamo šele, ko pravne storitve potrebujemo. Dobro je, če na potencialne situacije pomislimo že vnaprej. S sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite boste poskrbeli za svojo pravno (in finančno) varnost.

Le upamo lahko, da ste med srečneži, ki pravnih storitev zaradi nenadne odpovedi delodajalca ne potrebujete, a že jutri je lahko drugače. Zato se velja vprašati: "Kdo vam bo zanesljivo pomagal pri aktualnih vprašanjih glede dela na domu, glede skrajšanega delovnega časa ali odpovedi pogodbe (in ob dodatnih "problematikah", ki se nanašajo tudi na druga področja)?"

Za tovrstne primere poskrbi ARAG, ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Sklenite zavarovanje pravne zaščite še danes in dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

Zavarovalnica ARAG trdno stoji za načeli ustanovitelja: "Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav in ne le tisti, ki si to lahko privošči."

Ustanovljena pred 85 leti, narejena za danes

Zavarovalnica ARAG je bila ustanovljena pred 85 leti, njihove storitve pa so še danes zelo uporabne. ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa omogočajo uresničitev največje pravne varnosti. Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa več kot 70.000 zadovoljnih strank. Prek zavarovanja pravne zaščite je ARAG pomagal že več kot 27.000 Slovencem.

Za brezplačni nasvet vam posredujejo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, kjer imate težavo. Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je potrebno storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da boste obveščeni o nadaljnjih korakih. ARAG plača stroške sodnih taks, izvedencev ... Ko je zavarovalni primer zaključen, plača ARAG tudi stroške odvetnika in stroške nasprotne strani.

Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in izvensodnih postopkov, oziroma povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške:

odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do 100.000 EUR,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške izvensodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 12,99 evra za paketa Varnost in Služba. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Zavarovanje svojih pravic

Poznate svoje pravice (in obveznosti) iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin zaradi zmanjšanja širjenja koronavirusa sars-cov-2? Kako lahko delavec ukrepa, če delodajalec krši njegove pravice? Situacij, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu, je veliko in niso časovno omejene le na trenutno dogajanje. Je pa teh primerov sedaj resnično veliko.

Ste kdaj pomislili na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nad vami nekdo izvaja mobing. Dobivate plačo neredno in le po delih, ali ste bili neupravičeno odpuščeni (premeščeni)? Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali?

ARAG vam v tem primeru zagotavlja odvetnika, ki bo zastopal vaše interese v sodnem postopku. Na tem mestu velja omeniti, da zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred začetkom zavarovanja. Za pravno zaščito na področju delovnega prava je predvidena čakalna doba treh mesecev. Za spore, ki se zgodijo v času od začetka zavarovanja do poteka čakalne dobe, zavarovalnega varstva ni.

Pravice zaposlenih v času korone

Na zavarovalnici ARAG dodajajo, da v tem času prejemajo številna vprašanja, povezana s spremembami in negotovostjo na delovnih mestih, ves čas epidemije pa tudi budno spremljajo in objavljajo informacije za zaposlene.

Na tej povezavi lahko preverite svoje pravice v delovnih razmerjih in nekaj ključnih informacij, ki so v tem trenutku aktualne, za vas pomembne ter vsebujejo tudi ukrepe iz nedavno sprejetih paketov za omilitev in odpravo posledic epidemije. Zajeti so naslednji vsebinski sklopi: delo na domu in/ali opravljanje drugega dela zaradi izjemnih okoliščin, nadaljevanje z delom na delovnem mestu, odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razmerja in sporazumno prenehanje delovnega razmerja, začasno čakanje na delo od doma, skrajšani delovni čas in delna napotitev na čakanje na delo, odsotnost z dela zaradi navodil delodajalca, dopust (redni, kolektivni, neplačani), višja sila – varstvo otrok, odsotnost z dela zaradi izolacije, odsotnost z dela zaradi odločbe o karanteni, kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bolezni.

Dokument sicer ne nadomešča pravnega nasveta izkušenega pravnika, ki lahko stranki svetuje glede na okoliščine posameznega primera. Informacije v tem dokumentu ne predstavljajo pravne podlage za vodenje sodnih in upravnih postopkov, za izid teh zavarovalnica ARAG ne odgovarja.

Primerov strank podjetja ARAG, ki jih je "pokril" njihov paket "Služba", je iz dneva v dan več.

Osebno, kot je osebno vaše življenje

Življenja ne predstavlja le služba, zato pravna pomoč pride prav tudi drugje. Situacij, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, in ta so razširjena na vsa področja našega življenja in vsakdana - družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Služba, dodate naslednja področja:

Družina Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj. Nepremičnine Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Promet Pomislite na situacije, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, imeli spor z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo, ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni. PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ