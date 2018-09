Odhod Bertonclja med ministre povzroča težave na SDH

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga (SDH) se je na današnji izredni seji, na kateri se je seznanil z morebitnim odhodom člana uprave SDH Andreja Bertonclja za ministra za finance. Odhod enega člana uprave od dveh bi povzročil nesklepčnost uprave SDH, so pojasnili v sporočilu za javnost.

Uprava SDH mora skladno s statutom, ki določa način glasovanja uprave pri sprejemanju odločitev, in z internimi akti SDH določene odločitve sprejemati z najmanj dvema glasovoma člana uprave SDH.

Nadzorniki preučili vse zakonske možnosti

Imenovanje uprave SDH ureja ZSDH-1, ki je specialni zakon za SDH. Upravo SDH sestavljajo predsednik in dva člana, ki ju imenuje nadzorni svet SDH na podlagi mednarodnega razpisa ali sodelovanja z mednarodno kadrovsko agencijo.

Glede na nastalo situacijo je nadzorni svet SDH na seji proučil vse zakonske možnosti za popolnitev uprave SDH in s tem ponovne vzpostavitve njene sklepčnosti ter polne operativnosti.

"Glede na dolgotrajnost postopka imenovanja uprave SDH na podlagi ZSDH-1, v nujnih primerih popolnitve uprave ne bi mogli pravočasno izpeljati. Ker pa je popolnitev uprave nujno potrebna zaradi normalnega delovanja SDH, se lahko uporabljajo določbe ZGD-1, določneje - 256. člen.

Sodno imenovan član uprave bi imel začasen mandat

Vendar, ne glede na to, da gre za sodno imenovanje, se član uprave ne more imenovati za daljše obdobje in gre za začasno funkcijo. Mandat sodno imenovanega člana uprave preneha, ko je namesto njega skladno s Statutom SDH in ZSDH-1 imenovan nov član," so sporočili.

Nadzorniki so se po temeljitem premisleku in upoštevajoč zahtevnost in odgovornost dela člana uprave odločili, da ne imenujejo nikogar izmed sebe za začasnega člana uprave SDH. Sprejeli so sklep o oblikovanju nominacijske komisije, ki jo sestavljajo vsi člani nadzornega sveta, in ki bo v čim krajšem času izpeljala vse potrebne postopke za redno imenovanje člana uprave SDH.

Glede na to, da gre pri postopku za imenovanje uprave SDH po ZSDH-1 za dolgotrajnejši postopek in zaradi nujnosti samega primera (možnost nesklepčnosti uprave), so se člani NS SDH odločili, da v primeru potrditve Bertonclja za finančnega ministra, uporabijo možnost imenovanja začasnega člana uprave preko sodišča.