Oči Adidasa so uprte v Maribor #video

Revolucionarna metoda kemičnega recikliranja se izvaja v treh reaktorjih v stari obrtni coni na Pobrežju. Do konca junija bo mednarodna ekipa znanstvenikov tu še izvajala poskuse, nato pa bo laboratorij ponujala globalni tekstilni industriji, ki je že pokazala zanimanje. "Na primer Adidasu, ki bi rad preizkusil tudi testiranje svojih končnih produktov," je povedala Aleksandra Lobnik s Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru.

Mehanska predelava ni dovolj

Največji globalni igralci so se namreč zavezali, da bodo do leta 2025 povsem trajnostno naravnani. Tega pa mehanska predelava ne omogoča, nujna je kemijska. Prvi korak je mletje koščkov poliestra. "In to je vhod za ta naš kemijski proces, ki ga izvajamo tukaj. Prva faza tega kemijskega procesa je razbarvanje, kjer dobimo iz obarvanega torej razbarvani poliestrni material," je razložila Mojca Poberžnik z Inštituta za okoljevarstvo in senzorje.

S posebno stiskalnico nato izločijo vso vodo in v drugem reaktorju pri visokih temperaturah in tlaku sprožijo procese kemijskega razkroja. "Tretji, največji reaktor je namenjen biokemijskim procesom, se pravi encimatski hidrolizi, v katerem obdelujemo celulozne materiale," je dodala Poberžnikova.

Tako pridobljena etilen glikol in tereftalna kislina v prahu pa sta ključni surovini pri proizvodnji plastičnih mas in tekstila. Tovrstni proces predelave odpadnih oblačil je mogoče uporabiti tudi pri drugih odpadkih. "Preizkusili smo že tudi razgradnjo plastičnih steklenic in tudi te lahko popolnoma razgradimo do tereftalne kisline, ki jo lahko znova uporabimo ali za tekstil ali pa za plastične steklenice," je dodala Lobnikova.

Poleg Adidasa in drugih tekstilnih velikanov bi lahko tako mariborski znanstveniki z demonstracijskim laboratorijem pritegnili pozornost tudi največjih svetovnih proizvajalcev embalaže.