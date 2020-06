Novartisu milijonske kazni zaradi podkupovanja

Švicarski farmacevtski velikan Novartis bo v ZDA plačal 346 milijonov dolarjev kazni zaradi podkupovanja v Grčiji in Vietnamu. Podkupnine so bile namenjene povečevanju prodaje njegovih farmacevtskih proizvodov. V Novartisu so zadovoljni, da dokončno zapirajo zadeve iz preteklosti.

Grška veja Novartisa je priznala, da je v letih od 2012 in 2015 plačevala potovanja zaposlenih v bolnišnicah v državni lasti "z namenom podkupiti te uradnike", je sporočilo ameriško pravosodno ministrstvo. Prav tako je ta hčerinska družba priznala, da je v letih 2009 in 2010 pod krinko epidemiološke študije ponudnikom zdravstvenih storitev namenjala neprimerna plačila, namenjena povečevanju prodaje. Skupno bo podjetje moralo plačati 225 milijonov dolarjev kazni, poroča STA.

Okoriščanje s podkupninami

Preiskava ameriškega pravosodnega ministrstva se je nanašala tudi na podjetje Alcon, ki ga je imel v lasti Novartis in ki je v letih od 2011 do 2014 ponarejalo knjige z namenom prikriti podkupovanje v Vietnamu. Alcon bo ob koncu svojega primera plačal 8,9 milijona dolarjev kazni.

"Podružnice Novartisa so se okoristile s podkupninami, ki so prepričevale zdravstveno osebje, bolnišnice in klinike, naj predpisujejo Novartisova zdravila in uporabijo Alconove proizvode za operiranje, obenem pa so ponarejale svoje knjige in račune, da bi prikrile te podkupnine," je sporočil pomočnik ameriškega generalnega državnega tožilca Brian Benczkowski.

V vzporednem postopku je Novartis privolil še v na plačilo 112 milijonov dolarjev za poravnavo v civilni tožbi, ki jo je sprožila ameriška komisija za borzne trge. Tudi ta primer se je nanašal na kršitve v zvezi z vodenjem poslovnih knjig in notranjega nadzora v Grčiji, Vietnamu, Južni Koreji in na Kitajskem.

V Novartisu so poudarili, da so s tem zaprli vse preiskave, ki so proti koncernu tekle v zvezi z obtožbami korupcije. "Zadovoljni smo, da zapiramo to poglavje," je dejala glavna pravnica skupine Shannon Thyme Klinger. "Poravnava je še en mejnik v naši nameri urediti zadeve iz preteklosti in zagotoviti, da Novartis resnično živi svoje vrednote," je dodala in poudarila, da želi Novartis zagotoviti visoke etične standarde povsod, kjer deluje, piše STA.

"Škoda mora biti povrnjena"

Grčija pa je sporočila, da si bo prizadevala pridobiti svoj delež kazni, ki jo bo plačal Novartis. V Atenah menijo, da je shema prek napihnjenih cen državo stala okoli tri milijarde evrov. "Vlada bo proučila vse mogoče načine za zagotovitev nadomestila za grško državo," je dejal vladni tiskovni predstavnik Stelios Pecas. "Škoda, ki jo je Novartis povzročil grški državi in državljanom, mora biti povrnjena."

Primer Novartisa je v Grčiji poskrbel tudi za politični pretres, potem ko je neka zaščitena priča navajala, da so bili v dogajanje vključeni tudi nekateri vrhovni politiki. Med njimi so predsednik grške centralne banke Janis Sturnaras, nekdanji premier Antonis Samaras in nekdanji evropski komisar Dimitris Avramopulos.

Vsi v primeru omenjeni sicer sodelovanje v umazanih poslih zanikajo, nekateri so proti pričam sprožili tudi lastne sodne postopke zaradi obrekovanja in krive ovadbe. Formalna preiskava še ni končana, še navaja STA.