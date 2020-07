Nova odpuščanja v znanem podjetju, brez dela še 350 zaposlenih #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po številnih odpuščanjih v kidričevskem podjetju Boxmark Leather v začetku letošnjega leta se zdaj obetajo nova. Službo naj bi do konca septembra izgubilo še 350 zaposlenih. Skupaj bo letos brez dela v podjetju tako ostalo 638 ljudi. Ohraniti nameravajo približno 800 delovnih mest, ob tem pa bodo v Boxmarku iskali tudi nove strokovne sodelavce.

Zaradi epidemije koronavirusa so se razmere na trgu namreč precej spremenile, v avtomobilski industriji opažajo 40-odstotni upad, v letalski pa kar 80-odstotnega, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. "Trenutno imamo še 1.152 zaposlenih, če odštejemo 350 ljudi, potem jih imamo okoli 800," je dejal direktor podjetja Boxmark Leather Marjan Trobiš.

Koronakriza je prizadela skoraj vse veje gospodarstva, dela je preprosto premalo. "Mi smo prav to čutili v preteklih tednih. Ugotovili smo, da smo imeli kar močan upad, tudi od 40 odstotkov v avtomobilskem sektorju, 80 odstotkov v letalskem sektorju, kar seveda pomeni, da ne bomo imeli dovolj dela za vse," je poudaril Trobiš.

V obdobju odpuščanj iščejo nov strokovni kader

Tudi z različnimi ukrepi, kot sta čakanje na delo in krajši delovni čas, jim v podjetju ni uspelo preprečiti upada, ki se je zgodil. Nad trenutnimi razmerami so zaskrbljeni tudi domačini, vendar pa vseeno vse ni tako črno, kot se zdi na prvi pogled. Dobra novica je, da kompetentni center ostaja v Sloveniji. "Trenutno smo tudi v fazi zaposlovanja. To pomeni, da imamo na eni strani večje število odpuščanj, ampak na drugi strani iščemo strokovni kader, kajti kompetentni center bomo nadgradili s strokovnjaki," je dejal Trobiš.