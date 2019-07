Nova ljubljanska stanovanja, ki gredo za med

Na dobri lokaciji v ljubljanskih Vižmarjah ob Pipanovi poti se je letos začela graditi rezidenca oziroma nastanitveni objekt s pogledi na Kamniške Alpe in Šmarno goro. Objekt je prilagojen tudi kupcem, ki želijo svojo nepremičnino oddajati, tudi prek Bookinga, Airbnbja in drugih spletnih platform. Prodaja je stekla zelo dobro, še vedno pa je na voljo nekaj stanovanj .

V nepremičninski agenciji Mreža nepremičnin so se pred časom lotili nove ideje. Pipanova rezidenca v Vižmarjah cilja predvsem na kupce, ki želijo svoja stanovanja oddajati.

"Izhajali smo iz tega, da se je nepremičninski trg spremenil, s tem pa tudi povpraševanje in sistem oddajanja. Vse to je tudi posledica rasti turizma in pomanjkanja stanovanj za oddajo Ideja je ugoditi povpraševanju po kratkoročnem najemu, ki je v Ljubljani v zadnjih nekaj letih zelo donosen," pove Boris Veleski, namestnik direktorja Mreže nepremičnin, ki jim je bilo zaupano trženje projekta.

Nakup enot v tem objektu je idealna rešitev tudi za tiste, ki kupujete nepremičnino kot investicijo, torej za tiste, ki želite nepremičnino za namene oddajanja (dolgoročni ali turistični najem). Lokacija ima razvojni potencial, saj se objekt nahaja v mirnem naselju hiš v bližini železnice, obvoznice in avtoceste.

Uradna prodaja objektov se je začela v sredini marca. Boris Veleski pravi, da so z odzivom in s prodajo zelo zadovoljni, še vedno pa je na voljo nekaj enot.

Oglejte si virtualni posnetek bivalne enote. virtualni posnetek bivalne enote.

Na voljo še približno polovica enot

Uradna prodaja je stekla v sredini marca. "Očitno si ljudje tega želijo, imajo namen. Tukaj je cena z višjim DDV-jem podobna cenam starih nepremičnin. Tisti, ki so do sedaj kupovali stanovanja z namenom oddajanja, imajo v Vižmarjah obilo prednosti." "Sedaj smo nekje na polovici prodanih enot. Ljudje so prepoznali dodano vrednost in to, kar smo ponudili. Kar se tiče samega objekta, smo dodali še nekaj tehničnih novosti (več o tem si lahko preberete tukaj). Tehnične rešitve so bile sicer že v začetku zasnovane za princip oddajanja. Denimo, lahko se bodo montirale elektronske ključavnice, s katerimi se bo lahko zaklepalo in odklepalo prek mobilnega telefona, dodajalo različne kode ipd.," pove Boris Veleski.

Kot pravi, so nekako pričakovali, da bo zadeva dobro sprejeta. "Posebej zaradi tega, ker v Ljubljani tako prilagojenih, zasnovanih in tako namensko grajenih stanovanj ni. Nikoli pa ne moreš biti stoodstotno prepričan," doda sogovornik.

Različni razlogi za nakup

Boris Veleski poudarja, da se za nakup odločajo tako fizične kot tudi pravne osebe, bodisi zase bodisi za oddajanje. "Razlogi so različni. " meni Boris Veleski.

Objekt je pravzaprav namenjen vsem, razen morda družinam z otroki, saj imamo samo majhne enote med 30 in 45 kvadratnimi metri.

"Imamo tudi stranke, ki bodo kupile za otroke, ki študirajo v Ljubljani, in ga bodo opremili za daljše bivanje, po študiju pa ga nameravajo oddajati, da se z najemnino izplača kredit. Vse enote imajo balkon ali atrij in so višje kakovosti, torej bo vgrajeno talno gretje, rekuperacija zraka, temu primerno pa bodo stroški zelo zelo nizki. Prav tako bodo vgrajena kakovostna okna s troslojno zasteklitvijo, kar omogoča kvalitetno bivanje tudi na dolgi rok, ne glede na bližino železnice, kar vidimo, da je glede na preobremenjen cestni promet tudi prednost za marsikoga," razloži Boris Veleski.

Cene so ugodne

Cene so zelo ugodne, in sicer že od 86 tisoč evrov + 22 % DDV naprej. "Koliko bodo dosegale najemnine posamezne enote, pa je odvisno predvsem od tega, ali se bodo lastniki odločili za dnevno (AirbnB, Booking) ali dolgoročno oddajo. Mi seveda imamo izdelane tabele možnih donosov od najemnin, ki pa so odvisne tudi glede na raven opreme in drugih parametrov. Kupcu lahko podamo te podatke za lažjo odločitev načina oddajanja," pove.

Poleg že tako ugodnih cen pa si bo lahko kupec (bodisi pravna ali fizična oseba, kot mali davčni zavezanec) povrnil 22-odstotni DDV, kar znaša med 16.000 in 26.000 evrov, če bo enoto oddajal v najem.

Objekt je sicer registriran kot nastanitveni objekt, za katerega veljajo drugačna pravila kot za stanovanjske objekte. V njem tako ni treba pridobiti soglasja 75 odstotkov etažnih lastnikov, če se lastnik stanovanja odloči, da ga želi oddajati na različnih platformah..

"Tako je, v našem primeru teh težav, ki jih imajo ljudje s soglasji v stanovanjskih blokih, ni," razlaga Boris Veleski.

Zasnova in tehnične značilnosti

Objekt obsega 48 apartmajev enot in kavarno. Kot že omenjeno, površina enot znaša od 30 do 46 kvadratnih metrov. Vse enote pa imajo lastno kopalnico, manjšo kuhinjo ter pokrit balkon ali atrij Kopalnice bodo položene z visoko kvalitetno keramiko 30x60 in 60x60 cm Marazzi in opremljene z vso kopalniško opremo, vključno z omarico in ogledalom.

Lastnik posamezne enote lahko izbere možnost vgraditve elektronskega dostopa do enote, in sicer preko vsakokratno generirane kode ali pametnega telefona. Objekt ima dvigalo. Dostop do objekta bo potekal skozi zapornice po dovozni poti. Parkirišča bodo ločena, nekaj jih bo namenjenih kavarni, preostala so pa namenjena lastnikom nastanitvenih enot, delno kot skupna in delno kot lastniška.

Zvočne značilnosti troslojnih okenskih stekel 37 dB in fasadnega zidu 42 dB omogočajo prijetno bivanje in spanje.. Lokalno prezračevanje sob z rekuperacijo toplote Blauberg Vento Eco2 A50 S1 zračniki omogoča izmenjavo svežega zraka v prostoru in zagotavljajo optimalno porabo energije za ogrevanje prostora in s talnim gretjem prispeva k prijetnemu počutju in zdravemu okolju.

Bistvene značilnosti: nastanitvena enota za dnevno ali dolgoročno oddajanje,

manjše enote – od 30 do 46 kvadratnih metrov,

možnost vodenega dnevnega oddajanja,

cena že od 86.000 EUR + 22% DDV,

možnost uporabe izjave o obrnjeni davčni obveznosti,

možnost pridobitve financiranja za nakup do 70 % (vračanje kredita – iz rednega oddajanja nepremičnine). Prednost nakupa enote v nastanitvenem objektu: možnost vgraditve sistema dostopa do enote s pametnim telefonom,

možnost uveljavljanja vstopnega DDV,

možnost pridobitve statusa "malega davčnega zavezanca",

možnost prijave stalnega/začasnega bivališča in/ali poslovnega naslova družbe,

možnost samostojnega ali vodenega dnevnega oddajanja v turistični namen.