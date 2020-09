Nova KBM in Abanka uradno združeni

Nova KBM in Abanka sta se po pridobitvi dovoljenja bančnega regulatorja s 1. septembrom uradno združili. Doslej največja združitev v bančnem sektorju v Sloveniji prinaša banko z bilančno vsoto v višini več kot 8,5 milijarde evrov, strankam pa prek 960 bančnih točk, so sporočili iz Nove KBM.

Potem ko je Nova KBM v začetku februarja od države kupila Abanko in postala njena 100-odstotna lastnica, so se začele priprave na združitev. Združena banka se imenuje Nova KBM s sedežem v Mariboru. Abanka je prenehala obstajati kot samostojna pravna oseba, vse njene obveznosti in pravice so prešle na Novo KBM, ki pa je obdržala blagovno znamko Abanka. Ta bo skupaj z nekaterimi produktnimi blagovnimi znamkami ostala v uporabi, na primer na oznakah poslovalnic in v grafični podobi spletne banke Abanet.

Da bo za stranke poslovanje čim bolj nemoteno, bodo po pravni združitvi storitve opravljale enako kot doslej, to je v poslovalnicah oz. poslovnih enotah ter v spletni ali mobilni banki, ki jih uporabljajo že zdaj. "Stranke Nove KBM torej do tehnološke združitve bank ne bodo opravljale poslov v dosedanjih poslovalnicah Abanke in obratno. O vseh spremembah v zvezi s tem jih bomo pravočasno obvestili," so pojasnili v Novi KBM.

Nastala bo največja mreža bančnih točk

Proces integracije se bo predvidoma končal v začetku prihodnjega leta. Ko bodo povezani tudi informacijski sistemi, bosta vsem strankam na voljo poenotena ponudba produktov in storitev ter največja mreža več kot 960 bančnih točk, vključno s poslovalnicami in bankomati združene banke, specializiranimi bančnimi okenci in poštami po vsej Sloveniji, so napovedali.

Po oceni predsednika uprave Nove KBM Johna Denhofa so resnične zmagovalke združitve Nove KBM in Abanke njihove stranke. "Ustvarjamo vodilno banko, ki jim bo na voljo z največjo fizično poslovno mrežo v državi. Obenem bomo še naprej vlagali v razvoj vrhunskih digitalnih storitev. V prihodnje bomo povezali najboljše iz obeh bank, da bo poslovanje z nami še lažje in bolj udobno. Strankam bodo poleg sodobnih bančnih storitev na voljo vrhunske zavarovalniške in investicijske storitve naših poslovnih partnerjev ter lizinške storitve podjetja Summit Leasing Slovenija, vodilne lizinške družbe pri nas in članice skupine Nove KBM," je poudaril.

Lenič postal svetovalec uprave

Doslej prvi mož Abanke Jože Lenič, ki je po pravni združitvi postal svetovalec uprave Nove KBM, je izrazil prepričanje, da z združitvijo Abanke in Nove KBM pišejo uspešno poslovno zgodbo, s katero ustvarjajo močno in zaupanja vredno banko. "S sodelavci obeh bank soustvarjamo uspešno in dobičkonosno banko, ki ne bo le prva izbira strank v Sloveniji, ampak tudi bančnikov. Močna banka bo dobra tako za njene zaposlene, stranke, lokalno okolje, v katerem je prisotna, kot za slovensko gospodarstvo," je menil.

"S pravno združitvijo Nove KBM in Abanke smo dosegli zgodovinski mejnik v slovenskem finančnem prostoru. Združena banka ima odlično priložnost, da se z najboljšimi produkti in storitvami dokončno uveljavi kot najboljša banka pri nas. Lastnika Nove KBM, Apollo Global Management in Evropska banka za obnovo in razvoj, z veseljem vlagata v profesionalni razvoj zaposlenih in vrhunske procese, pri čemer je cilj nadaljnje višanje ravni poslovanja na slovenskem finančnem trgu," je sklenil predsednik nadzornega sveta Nove KBM Andrej Fatur.